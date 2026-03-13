Cote d'Ivoire: Santé - Les professionnels réfléchissent à une approche multidisciplinaire pour la prise en charge des maladies rénales

Dans le cadre de la Journée mondiale du rein, célébrée chaque 12 mars, la Fondation Coeur Citoyen, Ong engagée dans la lutte contre les maladies métaboliques, a organisé la 12e édition de sa journée scientifique baptisée Pré-Jmr 2026. L'événement s'est tenu le 7 mars 2026, au Centre médical Saint Sauveur Miséricordieux, à Yopougon, autour du thème : « La santé rénale : prendre soin des personnes, protéger la planète ».

Selon Coulibaly Caroline, secrétaire générale de la Fondation Coeur Citoyen, cette rencontre constitue une plateforme multidisciplinaire réunissant plusieurs spécialistes des maladies métaboliques, notamment des cardiologues, des diabétologues, des neurologues et des néphrologues. L'objectif est de réfléchir ensemble aux stratégies de prévention et d'amélioration de la prise en charge des patients atteints de pathologies telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, l'insuffisance rénale ou encore les accidents vasculaires cérébraux.

Elle a également exprimé sa reconnaissance aux différentes sociétés savantes qui participent à ces séminaires de formation, contribuant ainsi aux efforts visant à réduire la prévalence de ces maladies.

Pour le Professeur Yao Hubert, néphrologue et président de la Société ivoirienne de néphrologie, cette journée scientifique permet de renforcer les compétences des professionnels de santé afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients.

Profitant de cette tribune, il a exhorté les populations à se faire dépister régulièrement. Selon lui, les maladies rénales sont souvent qualifiées de « tueuses silencieuses ». Un dépistage précoce permet toutefois de ralentir leur évolution, d'autant plus que leur traitement reste particulièrement coûteux.

De son côté, le Dr Reine Koffi, néphrologue au Chu de Bouaké, a présenté une étude intitulée « Hémodialyse pédiatrique : expérience de la ville de Bouaké ». Ses travaux révèlent que de nombreux enfants du nord de la Côte d'Ivoire, référés au Chu de Bouaké, souffrent d'insuffisance rénale aiguë, souvent diagnostiquée tardivement.

Cette situation met en évidence la nécessité d'intensifier la sensibilisation en faveur d'un diagnostic précoce, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Elle souligne également l'urgence de créer une unité d'hémodialyse pédiatrique à l'intérieur du pays, en dehors d'Abidjan.

À noter que la Journée mondiale du rein en est à sa 20e édition au niveau mondial. En Côte d'Ivoire, l'année 2026 marque la 15e célébration de cet événement.