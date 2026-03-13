Cote d'Ivoire: Bonoua - Deux ans de prison pour vol avec violence sur une femme enceinte

12 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Pour avoir volé avec violence un téléphone portable d'une valeur de 180 000 Fcfa et une somme de 20 000 Fcfa à dame B. E., à Bonoua, courant janvier 2026, B. Jean Brice, 20 ans, domicilié à Abidjan et sans emploi, va passer les deux prochaines années de sa vie à la prison civile de Grand-Bassam.

C'est la décision rendue récemment par le tribunal de première instance de ladite ville, conformément aux articles 457, 459-1° et 462 du Code pénal ivoirien.

Les faits : dame B. E., portant une grossesse visible, rentrait tranquillement chez elle à Bonoua après une journée de travail lorsqu'elle a été accostée. Le jeune bandit, après avoir administré des coups à sa victime, lui a arraché son sac contenant son téléphone et la somme de 20 000 Fcfa.

Il tentait de fuir lorsqu'il a été appréhendé par des jeunes du quartier qui avaient entendu les cris de détresse de la dame.

Devant le tribunal de Grand-Bassam, B. Jean Brice reconnaît un simple vol. Cependant, il nie l'agression violente. « Je l'ai menacée et elle est tombée sur le dos. Je ne l'ai pas touchée », s'est-il défendu.

B. Jean Brice a été condamné à 24 mois de prison pour vol avec violence.

