Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Le voleur de câbles électriques repris sur le même chantier après sa sortie de prison

Appréhendé courant janvier 2026 pour vol de câbles électriques sur un chantier en construction à Grand-Bassam, A. P. a été condamné par le tribunal de première instance de la ville balnéaire à trois ans de prison ferme.

Le prévenu était un récidiviste. Il s'était spécialisé dans le vol de câbles électriques.

En effet, le 8 mai 2025, pour les mêmes faits de vol de fils électriques, le tribunal de Grand-Bassam l'avait condamné à six mois de prison. Il est sorti de la maison de correction en faveur de la grâce présidentielle d'août 2025. Une fois dehors, il a repris « ses activités »... sur le même chantier en construction.

À la barre, il a plaidé, le sourire aux lèvres, la clémence du tribunal, après avoir reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

« Cette fois-ci, vous n'allez pas vous en tirer facilement », a prévenu le procureur, avant de requérir contre lui une peine de cinq ans de prison, 300 000 Fcfa d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a condamné A. P. à trois ans de prison ferme.