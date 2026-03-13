Afrique: Finale Coupe LFFP OL - PSG - Les supporters parisiens déjà mobilisés au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire

Devant le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, l'arrivée des joueuses du Paris Saint-Germain Féminines, ce jeudi 12 mars 2026, a également mobilisé la communauté des supporters parisiens de Côte d'Ivoire. Drapeaux rouge et bleu en main, maillots floqués et téléphones levés, plusieurs fans ont tenu à saluer leurs joueuses dès leur installation dans la capitale économique ivoirienne.

Tous entonnaient à l'unisson « Tous ensemble on chantera », l'hymne populaire du club.

À la tête de cette mobilisation, Ousmane Diabaté, président du Supporters Club PSG Côte d'Ivoire. Créé en 2014, le groupe rassemble aujourd'hui plus de 400 passionnés du club parisien à travers le pays. « Nous sommes une famille de supporters qui partage la passion du PSG. Nous nous retrouvons régulièrement pour suivre les matchs et soutenir notre club », explique-t-il.

Pour ces fans ivoiriens, l'organisation de la finale entre le Paris Saint-Germain Féminines et Olympique Lyonnais Féminin à Abidjan représente un moment particulier. « C'est une grande fierté que la Côte d'Ivoire accueille cette finale. Cela fait plaisir de voir notre pays choisi pour un tel événement. Le match ne sera pas facile face aux Lyonnaises. Je n'aime pas donner de scores, mais je prédis une victoire de nos Parisiennes », souligne le responsable du groupe de supporters.

Durant le séjour des joueuses, plusieurs activités sont prévues par le Supporters Club. Une rencontre avec certaines joueuses et des échanges avec le staff figurent notamment au programme. Avant la finale de samedi au Stade Félix Houphouët-Boigny, les supporters comptent également organiser une animation au Plateau, notamment autour de la Place de la République, afin de faire découvrir la ville aux invités.

Pour le match, près de 700 billets doivent être distribués aux membres du club. Tous se retrouveront dans une tribune dédiée pour porter la voix parisienne. L'objectif est clair : créer l'ambiance avant même le coup d'envoi et accompagner les joueuses vers la victoire.