Cote d'Ivoire: Programme Jeunesse 2026-2030 - Le ministère des Sports mobilise ses infrastructures pour soutenir l'insertion des jeunes

La mise en oeuvre du Programme Jeunesse du Gouvernement (PJGOUV) 2026-2030 est à la phase du renforcement de la collaboration entre plusieurs départements ministériels. Dans cette dynamique, le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a pris part, le mercredi 11 mars 2026, à une séance de travail interministérielle à la Tour B de la Cité administrative d'Abidjan, à l'invitation de son collègue Mamadou Touré.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle du programme gouvernemental dédié à la jeunesse. Elle a également enregistré la participation de Françoise Remarck et de Siandou Fofana, traduisant la volonté des autorités de mutualiser les compétences des différents secteurs au profit de l'insertion socio-professionnelle des jeunes.

Une approche interministérielle pour l'insertion des jeunes

Au cours des échanges, plusieurs pistes de collaboration ont été examinées, notamment la mise en place de stages d'immersion dans les administrations publiques, la constitution d'équipes de travail réunissant des agents issus des ministères concernés, ainsi que le développement de programmes de formation et d'insertion dans les métiers du tourisme, du sport et de la culture.

Saluant l'initiative, le ministre Adjé Silas Metch a réaffirmé l'engagement de son département à soutenir activement le programme. Il a notamment évoqué la possibilité de mettre à disposition certaines infrastructures sportives pour les activités du service civique et du service national des jeunes.

Dans cette perspective, des installations telles que celles de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) et les Agoras pourraient accueillir des activités de formation, d'encadrement et de mobilisation des jeunes engagés dans le programme.

Tourisme et culture également mobilisés

De son côté, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, s'est félicité de cette dynamique de concertation entre les différents départements ministériels. Selon lui, le Programme Jeunesse du Gouvernement produit déjà des résultats encourageants grâce à l'implication des acteurs du secteur touristique, notamment dans la formation et l'insertion des jeunes.

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a pour sa part mis en lumière certaines initiatives culturelles susceptibles d'offrir des opportunités aux jeunes talents, à l'image de leur participation au Marché des arts et du spectacle africain.

L'objectif principal de cette rencontre interministérielle demeure la création d'opportunités concrètes de formation et d'insertion pour la jeunesse ivoirienne dans les secteurs porteurs que sont le tourisme, la culture et le sport.

Il convient de rappeler qu'une première séance de travail s'était tenue la semaine précédente avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, marquant ainsi le démarrage progressif des concertations autour du Programme Jeunesse du Gouvernement 2026-2030.