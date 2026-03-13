MTN Nigeria a renforcé son avance sur le marché du haut débit fixe au Nigeria après avoir ajouté 13 433 abonnés à son service de fibre optique à domicile en décembre 2025. Ces gains interviennent alors que les petits fournisseurs s'efforcent de fidéliser les utilisateurs dans un contexte de demande croissante d'internet à haut débit.

Les données sectorielles de la Commission nigériane des communications révèlent de fortes pertes d'abonnés chez les petits opérateurs.

21st Century Technologies a vu sa base d'abonnés passer de 175 en décembre à 82 en janvier, soit une chute de plus de 50 %.

SWIFT Nigeria a enregistré une baisse encore plus importante. La société a perdu 11 285 utilisateurs, le nombre total d'abonnés passant de 25 484 à 14 199, soit une baisse de 44,3 %.

L'écart entre les grands fournisseurs d'infrastructure et les petits opérateurs se creuse à mesure que la demande de haut débit augmente au Nigeria.

Les entreprises disposant de vastes réseaux de fibres optiques peuvent offrir des vitesses plus rapides et une couverture plus large, tandis que les concurrents plus petits sont confrontés à des coûts plus élevés et à une échelle limitée.

MTN a accéléré ses investissements dans l'infrastructure du réseau pour conserver son avance.

L'entreprise a dépensé ₦1 trillion, soit environ 715 millions de dollars, en dépenses d'investissement en 2025, soit plus du double des ₦443,5 milliards investis en 2024.

L'investissement fait suite à un retour à la rentabilité, avec un bénéfice après impôt atteignant 1,1 billion ₦ après des pertes en 2024 liées aux pressions exercées par le taux de change.

Les dépenses se sont concentrées sur la modernisation du réseau, l'expansion de la 4G, le déploiement de la 5G et le déploiement plus profond de la fibre.

L'opérateur a étendu son empreinte de fibre optique jusqu'au domicile à environ 4 millions de ménages, en concentrant les déploiements à Lagos, Abuja, Port Harcourt, Kano et Ibadan, alors que le trafic de données a augmenté de 34 %.

Le vandalisme sur le réseau reste un problème. MTN a enregistré 9 218 coupures de fibre en 2025, soit une moyenne de 25 incidents par jour, affectant 211 stations de base.

Points clés à retenir

Le marché nigérian du haut débit entre dans une phase d'échelle où l'investissement dans l'infrastructure devient le principal avantage concurrentiel. Les opérateurs de télécommunications dotés de bilans solides déploient des milliards de nairas dans les réseaux de fibre optique afin de capter la demande de connectivité à haut débit alimentée par le streaming, le travail à distance, les paiements numériques et les services en nuage.

L'infrastructure en fibre optique renforce également les réseaux mobiles en connectant les stations de base et en améliorant les performances des réseaux 4G et 5G. Toutefois, la construction et l'entretien des réseaux en fibre optique restent difficiles à rentabiliser dans les marchés émergents. Le vandalisme des infrastructures, l'instabilité de l'alimentation électrique et les coûts de déploiement élevés augmentent le risque opérationnel.

Ces facteurs font qu'il est difficile pour les petits fournisseurs de services internet de rivaliser avec les grands opérateurs de télécommunications qui peuvent répartir les coûts sur des millions de clients. La demande de haut débit continuant de croître dans la plus grande économie d'Afrique, le secteur pourrait connaître une nouvelle consolidation, les opérateurs dominants renforçant leur position sur le marché tandis que les régulateurs sont soumis à une pression croissante pour maintenir la concurrence et un accès abordable à l'internet à haut débit.