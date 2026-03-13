Burkina Faso: Conseil des ministres - Le Burkina Faso tient la tête à la 47e session du CAMES

12 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé, ce jeudi 12 mars 2026, l'hebdomadaire Conseil des Ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers et pris d'importantes décisions pour l'amélioration des conditions de vie du Peuple burkinabè, conformément à la Révolution Progressiste Populaire.

Au titre du Ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté deux décrets portant respectivement création de la Société anonyme Yennenga Holding Burkina Faso et l'approbation des statuts de cette nouvelle société. Selon le Ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, cette holding va porter les parts de l'État et de ses démembrements dans trois banques et une société de réassurance dans lesquelles l'État est actionnaire majoritaire.

D'un capital de 10 milliards FCFA, porté à 51% par l'État et 49% par les démembrements, l'objectif, explique le Ministre NACANABO, c'est d'avoir une gestion stratégique de ces entités de sorte que les actions, qui peuvent être mutualisées, puissent être prises en compte. La holding va permettre de mieux gérer les ressources publiques détenues par les banques et servir à financer des projets structurants de l'État.

Le Burkina Faso, major à la 47e session du CAMES

Pour le compte du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a examiné plusieurs rapports relatifs à l'adoption de décrets portant création d'emplois et de nomination de chercheurs et d'enseignants-chercheurs dans les emplois de directeurs de recherche, de maîtres de recherche, de maîtres assistants, de maîtres de conférence et de professeurs titulaires au profit des universités publiques, des grandes écoles et du Centre national de Recherches scientifiques et technologiques.

Pour le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Adjima THIOMBIANO, le Conseil a autorisé la création de 300 emplois, dans les différents grades. La création de ces emplois et la nomination, conformément à la réglementation, sont consécutives de la brillante réussite du Burkina Faso, en occupant la première place au classement général de la 47e session du Conseil africain et malgache de l'Enseignement supérieur (CAMES), tenue à N'Djamena au Tchad.

Sur 328 candidats présentés par les institutions d'enseignement supérieur de recherche, 318 (dont 17 des universités privées) ont été inscrits avec brio aux différentes listes d'aptitudes, soit un taux de succès de 96,95%. Selon le Ministre Adjima THIOMBIANO, le conseil a tenu à féliciter vivement les universités, les grandes écoles, le Centre national de la Recherche scientifique et technologique (CNRST) pour cette performance historique.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

 

