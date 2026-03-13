Congo-Kinshasa: Sensibilisation à la gériatrie, la médecine dédiée aux maladies des personnes âgées

Sous le thème « Vieillir en bonne santé », une séance de sensibilisation a été organisée jeudi 12 mars à Kinshasa à l'intention des médecins et infirmières de la Clinique Ngaliema.

Initiée par l'ONG GEMENU, en collaboration avec la Clinique Ngaliema, cette session a réuni de nombreux professionnels de santé autour d'une réflexion sur les moyens de briser l'isolement des personnes âgées et de garantir une vieillesse digne aux mamans et grand-mères.

Selon la Dr Caroline Mokako, spécialiste en gériatrie, l'un des objectifs majeurs de cette initiative est de promouvoir la création d'infrastructures hospitalières dédiées à la prise en charge des maladies liées au vieillissement, tout en renforçant la formation des médecins et infirmiers dans ce domaine.

Elle insiste sur l'importance d'une prise en charge médicale adaptée aux personnes du troisième âge et évoque les autres projets liés à cette même initiative.

Pour sa part, Richard Mvuala, médecin en chef de la Clinique Ngaliema, a salué cette démarche qui, selon lui, met en lumière une problématique de santé souvent négligée en RDC.

La campagne de sensibilisation se poursuivra dans d'autres structures sanitaires, notamment à l'Hôpital du Cinquantenaire ce vendredi.

Cette initiative s'inscrit également dans le cadre des activités marquant la Journée internationale des droits des femmes.