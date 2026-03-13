Mauritanie: Mort de Boubacar Ould Messaoud, figure de la lutte anti-esclavagiste

Boubacar Ould Messaoud, figure de la lutte anti-esclavagiste en Mauritanie, est décédé jeudi 12 mars à l'âge de 80 ans. Il avait fondé SOS Esclaves, qui oeuvre pour l'éradication de l'esclavage en Mauritanie et le soutien à la réintégration des victimes d'esclavage dans la société, en 1995. L'organisation avait fonctionné pendant des années sans reconnaissance officielle, avant d'obtenir un statut légal en 2005.

Boubacar Ould Messaoud était une grande figure de la cause négro-mauritanienne. Âgé de 80 ans, ce natif de Rosso était le fondateur et le président de l'association SOS Esclaves Mauritanie qui, de la fin des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, militait contre l'esclavage et pour l'égalité entre les populations mauritaniennes. Plusieurs fois emprisonné dans son pays et plusieurs fois récompensé par des prix internationaux en faveur des droits de l'Homme, son décès va laisser un grand vide en Mauritanie, affirme Biram Dah Abeid, député et militant des droits de l'Homme.

En effet, le président représente vraiment la conscience des populations, mais aussi de tous les opprimés, les populations négro-mauritaniennes et les laissés pour compte parmi la communauté arabo-berbère qui ont tous vu en lui un soutien indéfectible face aux difficultés des discriminations, des oppressions et des anachronismes qui frappent beaucoup de franges des populations mauritaniennes. Le départ de Boubacar représente un défi vraiment national, profondément national parce que son image, sa trajectoire, ses positions ont marqué les générations. Le départ de Boubacar s'est fait à un moment où les Mauritaniens ont le plus besoin de lui. Le vide que son départ occasionne maintenant dans les rangs du mouvement abolitionniste, du mouvement contre le racisme, du mouvement pour la démocratie, est un vide énorme, car sa place était une place de taille et son rôle était un rôle très, très, très important.

«Son image, sa trajectoire, ses positions ont marqué les générations»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres