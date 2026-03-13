Congo-Kinshasa: Reprise du trafic sur la rivière Kalelu entre la Lomami et le Kasaï-Oriental

Le trafic a officiellement repris mercredi 11 mars sur la rivière Kalelu, rétablissant ainsi la liaison entre les provinces de la Lomami et du Kasaï-Oriental.

Cette remise en service du bac de Kasansa met fin à une période d'isolement forcé pour les populations locales et les opérateurs économiques.

La cérémonie de lancement a réuni les autorités des deux provinces, notamment le ministre provincial de l'Économie et des Finances du Kasaï-Oriental, Élysé Kabuya, ainsi que des représentants du territoire de Ngandajika et de la Direction générale des recettes de Lomami (DGRLO).

Soulagement pour les échanges commerciaux

Le bac assurera désormais la traversée quotidiennement, de 07h00 à 18h00. Pour André Nyembue, Directeur général de la DGRLO, cette relance est un moteur de développement :

« Cette reprise va permettre aux populations des deux provinces de circuler librement, tout en favorisant les échanges commerciaux et la circulation des marchandises. C'est un axe stratégique pour nos économies locales. »

Sur les deux rives, la population a laissé exploser sa joie, saluant la fin d'un calvaire qui durait depuis plusieurs semaines.

Un impératif de sécurité après le drame de février

La suspension du trafic faisait suite à un tragique accident survenu le 13 février dernier. Un mini-bus, tentant la traversée de la rivière Kalelu dans des conditions précaires, avait été emporté.

En remettant le bac officiellement en service, les autorités provinciales espèrent non seulement fluidifier le transport, mais surtout sécuriser le passage des usagers. Le respect des horaires et des charges autorisées sera désormais strictement contrôlé pour éviter qu'un nouveau drame ne se reproduise sur cet axe vital.