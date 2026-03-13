Guinée: Régulation et Dialogue - Vers un secteur de Sécurité Privée Structuré

Dans le cadre du renforcement du partenariat entre l'État et le secteur privé, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, sous le leadership avéré de son équipe, a organisé plusieurs rencontres de concertation avec le patronat guinéen réuni au sein de la Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CGE-GUI).

Ces échanges ont porté sur l'Arrêté Conjoint A/2025/1410/MSPC/MEF/SGG, relatif aux redevances dues à l'ORASPC, et ont permis:

· D'instaurer un cadre de dialogue ouvert, transparent et constructif, favorisant la compréhension mutuelle entre l'État et les acteurs économiques ;

· D'examiner et clarifier les préoccupations économiques et juridiques soulevées par le patronat, notamment la nature des redevances, leur impact sur la liquidité bancaire et la compétitivité des entreprises ;

· De renforcer la confiance entre les entreprises de sécurité privée et la direction générale de l'ORASPC, qui a fait preuve d'un esprit de dialogue et de fair-play exemplaire ;

· D'encourager la formalisation et la structuration du secteur privé, afin que les acteurs deviennent des partenaires fiables et responsables dans la régulation d'un secteur stratégique pour la sécurité nationale et le développement économique ;

· De créer un couloir de dialogue durable, permettant d'aboutir à des solutions équilibrées conciliant sécurité publique, croissance économique et compétitivité du secteur privé.

Ces rencontres témoignent de l'engagement commun de l'État et du patronat à garantir un environnement économique favorable, tout en assurant la protection des citoyens et la régulation efficace d'un secteur stratégique.

Un remerciement particulier est adressé au Directeur Général de l'ORASPC, pour son ouverture au dialogue, sa disponibilité et son esprit constructif, qui ont grandement contribué au succès de ces concertations. La CGE-GUI exprime également sa gratitude au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile pour cette initiative porteuse, qui favorise la coopération et le développement d'un secteur structuré et fiable.