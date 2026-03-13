Congo-Kinshasa: Ramadan à Kindu - L'Imam Idi Omari appelle les musulmans à prier pour la paix dans l'Est

En ce mois sacré de Ramadan, l'Imam de la mosquée centrale de Kindu (Maniema), Idi Omari, a exhorté les croyants musulmans à intensifier leurs prières pour le retour définitif de la paix en République démocratique du Congo et pour la sagesse des dirigeants du pays.

Pour lui, ce moment de jeûne doit également être mis à profit pour porter les défis de la nation congolaise devant Dieu.

Un plaidoyer pour la paix et les dirigeants

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà des cinq prières quotidiennes obligatoires, Idi Omari insiste sur l'importance de la prière spéciale nocturne, appelée Trawehe, pour implorer la miséricorde divine sur le pays.

« Nous demandons aux fidèles musulmans, où qu'ils se trouvent, de profiter de ces moments de jeûne pour porter la nation dans leurs prières. Nous devons implorer le retour de la paix, particulièrement dans les zones touchées par l'insécurité, et demander à Dieu de guider nos dirigeants », a-t-il déclaré.

Solidarité et piété

Cet appel intervient alors que la RDC fait face à des défis sécuritaires majeurs, notamment dans sa partie orientale. Pour la communauté musulmane de Kindu, cette recommandation est perçue comme un acte de patriotisme et de piété.

L'Imam rappelle que le mois de Ramadan est une occasion unique d'obtenir des bénédictions et que les prières en faveur de la collectivité et de la stabilité du pays sont hautement recommandées durant cette période de privation et de spiritualité.