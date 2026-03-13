Afrique: Au moins 16 morts dans une attaque attribuée à la milice CODECO à Djugu

12 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Environ 16 personnes ont perdu la vie dans une attaque attribuée, mercredi 11 mars, aux miliciens de la CODECO dans les villages Mbaa et Gokpa, situés dans le groupement Dhendro, territoire de Djugu (Ituri).

Selon des sources concordantes, ce drame intervient après plus de trois mois d'accalmie dans la zone. Les mêmes sources rapportent que des hommes armés, munis de fusils et d'armes blanches, ont attaqué simultanément trois localités du territoire de Djugu.

A Mbaa, quatre personnes ont été tuées. Sept autres ont perdu la vie à Dhendro et cinq à Gokpa, dans le secteur de Walendu Pitsi.

Parmi les victimes figurent sept enfants et quatre femmes, affirme la coordination de la société civile. Cette attaque inquiète une population qui vivait jusque-là dans une relative accalmie, ajoute la même source.

Pour sa part, le coordonnateur de cette structure citoyenne demande au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ces violences et arrêter les présumés auteurs, qui sapent le processus de paix dans la province.

Ce bilan reste toutefois provisoire. Certaines sources locales évoquent plutôt 25 morts, tandis que d'autres parlent d'une trentaine de civils tués par ces assaillants. Mais ces informations ne sont pas encore confirmées par des sources officielles.

