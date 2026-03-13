Sénégal: Affrontement lors d'une opération de destruction de champs de chanvre - Un militaire tué et six blessés

Une opération de destruction de champs de chanvre indien menée par les Forces armées sénégalaises a tourné à l'affrontement, ce mercredi 12 mars, dans le nord du département de Sindian, près de la frontière gambienne.

Selon un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), un détachement militaire engagé dans ces opérations dans la zone militaire n°5 s'est retrouvé face à un groupe d'individus armés dans la localité de Kadialock.

L'accrochage s'est produit dans la matinée, alors que les soldats intervenaient dans le cadre de la lutte contre la culture illicite du chanvre indien. Le premier bilan fait état d'un militaire décédé et de six soldats blessés. Plusieurs assaillants ont également été neutralisés lors de l'échange de tirs.

Les Forces armées indiquent que les opérations se poursuivent dans la zone afin de lutter contre la culture de chanvre indien, de traquer les bandes armées et d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens.