Sénégal: Affrontement lors d'une opération de destruction de champs de chanvre - Un militaire tué et six blessés

12 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Une opération de destruction de champs de chanvre indien menée par les Forces armées sénégalaises a tourné à l'affrontement, ce mercredi 12 mars, dans le nord du département de Sindian, près de la frontière gambienne.

Selon un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), un détachement militaire engagé dans ces opérations dans la zone militaire n°5 s'est retrouvé face à un groupe d'individus armés dans la localité de Kadialock.

L'accrochage s'est produit dans la matinée, alors que les soldats intervenaient dans le cadre de la lutte contre la culture illicite du chanvre indien. Le premier bilan fait état d'un militaire décédé et de six soldats blessés. Plusieurs assaillants ont également été neutralisés lors de l'échange de tirs.

Les Forces armées indiquent que les opérations se poursuivent dans la zone afin de lutter contre la culture de chanvre indien, de traquer les bandes armées et d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.