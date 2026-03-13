Soudan: Le Président du CST rencontre la délégation de l'Alliance des forces de la révolution pour les questions nationales

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire et Commandant Général des forces armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui la délégation de l'Alliance des forces de la révolution pour les questions nationales, en présence du membre du Conseil de souveraineté et Assistant du Commandant Général, Lieutenant-Général Yasser Al-Atta, et du Directeur du Service des renseignements généraux, Lieutenant-Général Ahmed Ibrahim Mufadal.

Le membre de la commission politique de l'alliance, Nour Eddin Salah Eddin, a déclaré à la presse que l'alliance a remis au président du Conseil de souveraineté une note exprimant le désir de l'alliance d'entamer un dialogue avec les forces armées qui fera partie d'un processus de dialogue visant le plus grand nombre possible de forces politiques et sociales, en plus des forces armées.

Il a affirmé que le dialogue est le seul et le meilleur moyen d'effectuer un consensus national optimal, qui constitue un pont permettant au Soudan de surmonter la crise actuelle.

Il a précisé que la note comprend plusieurs axes, dont les plus importants sont la manière de mettre fin à la guerre au profit de l'État de droit et des institutions, ainsi que la relation entre les institutions civiles et militaires et la manière d'initier une voie civile vers la transformation civile démocratique, en plus des questions de développement militaire, de la justice et de la justice transitionnelle.

Il a ajouté que la délégation a reçu un accueil favorable du commandement des forces armées, précisant que la période à venir verra la réunion de comités techniques pour examiner ces questions.

Il a ajouté qu'un dialogue parallèle serait mené avec les forces civiles et communautaires.

Il a dit que ce pas s'inscrive dans le cadre de la contribution de l'Alliance des forces de la révolution aux questions nationales pour diriger le pays vers un consensus national fondateur.

Nour Eddin a précisé que l'alliance regroupe plusieurs organisations politiques, à la tête desquelles le Rassemblement fédéral, le Courant du centre pour le changement, le Courant national, le Parti socialiste arabe baasiste, la Direction du Qatar au Soudan, le Mouvement des droits de la jeunesse et le Parti de la volonté nationale.

Il a indiqué que l'alliance sera ouverte devant toutes les composantes politiques qui adhèrent à la déclaration de principes annoncée par l'alliance.