Soudan: Coordinatrice onusienne salue l'accueil par l'État de la Mer Rouge des bureaux de l'organisation internationale

La coordinatrice résidente et coordinatrice des affaires humanitaires des Nations Unies au Soudan, Mme Denise Brown, a exprimé ses profonds remerciements et son appréciation au gouvernement de l'État de la mer Rouge, dirigé par le gouverneur de l'État, lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour, pour son accueil favorable et le soutien continu aux missions des Nations Unies et aux partenaires humanitaires au cours des trois dernières années.

Cela a été déclaré lors d'une réunion qui s'est tenue aujourd'hui au siège du gouvernement à Port-Soudan, en présence des directeurs des secteurs de la santé et du développement social, ainsi que les représentants des secteurs de l'éducation et de l'eau de l'État.

Dans ses déclarations à l'issue de la rencontre, Mme Brown a souligné que les Nations Unies appréciaient hautement l'accueil par l'État de la mer Rouge des bureaux et du personnel de l'organisation internationale qui ont été transférés de Khartoum, saluant le rôle important joué par l'État et ses citoyens dans l'accueil d'un grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés qui ont fui les horreurs de la guerre.