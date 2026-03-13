Soudan: Coordinatrice onusienne salue l'accueil par l'État de la Mer Rouge des bureaux de l'organisation internationale

12 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La coordinatrice résidente et coordinatrice des affaires humanitaires des Nations Unies au Soudan, Mme Denise Brown, a exprimé ses profonds remerciements et son appréciation au gouvernement de l'État de la mer Rouge, dirigé par le gouverneur de l'État, lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour, pour son accueil favorable et le soutien continu aux missions des Nations Unies et aux partenaires humanitaires au cours des trois dernières années.

Cela a été déclaré lors d'une réunion qui s'est tenue aujourd'hui au siège du gouvernement à Port-Soudan, en présence des directeurs des secteurs de la santé et du développement social, ainsi que les représentants des secteurs de l'éducation et de l'eau de l'État.

Dans ses déclarations à l'issue de la rencontre, Mme Brown a souligné que les Nations Unies appréciaient hautement l'accueil par l'État de la mer Rouge des bureaux et du personnel de l'organisation internationale qui ont été transférés de Khartoum, saluant le rôle important joué par l'État et ses citoyens dans l'accueil d'un grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés qui ont fui les horreurs de la guerre.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.