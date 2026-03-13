Soudan: Le Président du CST ordonne la formation d'une commission supérieure pour soutenir l'éducation dans le pays

12 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a ordonné la formation d'une commission supérieure pour soutenir l'éducation dans le pays afin de mettre en place les solutions et les propositions pour améliorer l'environnement de l'éducation dans le pays.

C'était fait lors du forum des ministres de l'enseignement et de l'Education nationale des Etats, organise par le Ministre de l'enseignement et de l'Education nationale.

Le Ministre de l'Enseignement et de l'Education nationale, Dr El Tuhami El Zain Hajar, a dit dans une déclaration à la presse que le forum vise à cristalliser les visions et les idées sur le développement de l'enseignement au Soudan.

Il a précisé que la présence du Président du Conseil de souveraineté et sa participation au forum a été une occasion pour lui s'informer sur la situation de l'éducation dans le pays, qui a été affectée par l'attaque et la destruction des écoles et des établissements d'enseignement par la milice terroriste Al-Daglo, ainsi que pour clarifier les problèmes et les défis que rencontre le secteur de l'éducation dans toutes les provinces du Soudan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a indiqué que le président du CST a ordonné le versement des arriérés de cinq mois aux enseignants de l'État de Khartoum.

Il a également ordonné la maintenance de l'imprimerie du ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale afin qu'elle puisse reprendre son travail d'impression des manuels scolaires.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.