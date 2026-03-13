Soudan: Le Président du CST ordonne la formation d'une commission supérieure pour soutenir l'éducation dans le pays

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a ordonné la formation d'une commission supérieure pour soutenir l'éducation dans le pays afin de mettre en place les solutions et les propositions pour améliorer l'environnement de l'éducation dans le pays.

C'était fait lors du forum des ministres de l'enseignement et de l'Education nationale des Etats, organise par le Ministre de l'enseignement et de l'Education nationale.

Le Ministre de l'Enseignement et de l'Education nationale, Dr El Tuhami El Zain Hajar, a dit dans une déclaration à la presse que le forum vise à cristalliser les visions et les idées sur le développement de l'enseignement au Soudan.

Il a précisé que la présence du Président du Conseil de souveraineté et sa participation au forum a été une occasion pour lui s'informer sur la situation de l'éducation dans le pays, qui a été affectée par l'attaque et la destruction des écoles et des établissements d'enseignement par la milice terroriste Al-Daglo, ainsi que pour clarifier les problèmes et les défis que rencontre le secteur de l'éducation dans toutes les provinces du Soudan.

Il a indiqué que le président du CST a ordonné le versement des arriérés de cinq mois aux enseignants de l'État de Khartoum.

Il a également ordonné la maintenance de l'imprimerie du ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale afin qu'elle puisse reprendre son travail d'impression des manuels scolaires.