Soudan: Ibrahim Jaber rencontre le représentant résident de la FAO

12 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le membre du Conseil de souveraineté de transition et assistant du commandant en chef, le lieutenant-général ingénieur Ibrahim Jaber, a réaffirmé l'engagement du Soudan à poursuivre sa coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) afin de développer les secteurs de l'agriculture et de l'élevage dans le pays.

Lors de sa rencontre aujourd'hui à son bureau à Khartoum avec le représentant résident de la FAO, Hongjie Yang, il a exprimé son appréciation pour les efforts importants déployés par l'organisation pour soutenir le secteur agricole au Soudan.

De son côté, le représentant résident de la FAO, Hongjie Yang, a affirmé la pleine disposition de l'organisation à soutenir le gouvernement soudanais et les agriculteurs afin de promouvoir le secteur agricole et d'accroître la productivité au niveau local, soulignant que le Soudan dispose d'importantes potentialités agricoles lui permettant de jouer un rôle pionier dans la production agricole.

