Soudan: Le secteur de la gouvernance et de l'administration du Conseil des ministres examine les projets prioritaires pour 2026-2027

Le secteur de la gouvernance et de l'administration du Conseil des ministres a examiné, lors de sa réunion tenue jeudi sous la présidence du ministre de la Défense, le lieutenant-général Hassan Daoud Kabroun, les projets prioritaires du secteur pour la période 2026-2027.

Le secteur a approuvé le programme national visant à développer la haute administration, à renforcer les compétences des hauts responsables et à promouvoir un leadership fondé sur les résultats. Il a également validé le projet de création d'un Conseil supérieur pour la bonne gouvernance au sein des institutions de l'État, soulignant la nécessité d'établir un système national unifié pour l'archivage et la gestion électronique des documents.

La réunion a en outre examiné les projets du ministère de l'Intérieur relatifs au renforcement de l'autorité de l'État, à l'application de la loi et au maintien de la sécurité intérieure. Les participants ont insisté sur l'importance de renforcer le rôle des forces de défense civile dans la réponse rapide aux catastrophes potentielles, ainsi que sur l'intensification de la lutte contre la contrebande et la protection des frontières et des réserves naturelles.

Le secteur a également passé en revue les projets liés à la promotion des droits de l'homme, considérés comme une priorité majeure, tout en soulignant la nécessité de confier au ministère de la Justice la supervision des affaires juridiques de l'État.

Par ailleurs, le secteur de la gouvernance et de l'administration a réaffirmé l'importance de renforcer les fondements du système de gouvernance décentralisée afin d'améliorer les services de base, de réaliser un développement équilibré et de promouvoir la paix sociale, tout en renforçant la coordination entre les niveaux de gouvernance central, étatique et local, et en améliorant l'efficacité de l'appareil administratif dans les États.