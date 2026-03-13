Soudan: Le Premier ministre et les membres du Gouvernement de l'espoir déplorent les martyrs du village de Shakiri dans l'État du Nil Blanc

12 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, et les membres du Gouvernement de l'Espoir ont exprimé leur profonde tristesse suite au martyre de civils du village de Shakiri, dans l'État du Nil Blanc, tués dans une attaque de drones attribuée à la milice rebelle et terroriste des FSR.

Le Premier ministre et les membres du Gouvernement de l'Espoir ont fermement condamné cette attaque brutale menée par la milice rebelle des FSR, visant des civils sans défense, ainsi que des installations de services publics et des biens civils.

Le Premier ministre et les membres du Gouvernement de l'Espoir ont également appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités, à tenir la milice rebelle des FSR responsable de ses atrocités et de ses violations continues contre les civils, et à la classer comme organisation terroriste.

Le Premier ministre et les membres du Gouvernement de l'Espoir ont enfin présenté leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie aux familles des martyrs du village de Shakiri, priant Allah Tout-Puissant de les couvrir de Sa vaste miséricorde, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

