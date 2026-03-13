Soudan: La Police de l'État de Khartoum affirme la stabilité de la situation sécuritaire

12 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le directeur du département des enquêtes criminelles de la police de l'État de Khartoum, le général de police juriste Sami Abu Al-Hassan, a affirmé la stabilité de la situation sécuritaire dans les différentes localités de l'État, ainsi que la stabilité de la situation criminelle.

S'exprimant lors du forum ramadanesque de la police organisé aujourd'hui au Centre culturel d'Omdurman, il a indiqué que Khartoum connaît actuellement une stabilité très importante par rapport aux périodes précédentes, grâce à la coopération entre la police et les différentes forces régulières.

Il a expliqué que cette stabilité est soutenue par les postes de contrôle aux points de passage, les barrages de sécurité - dont le nombre atteint 367 dans les sept localités de l'État - ainsi que par les patrouilles de sécurité conjointes, les opérations ciblées et les patrouilles motorisées.

Il a également souligné la détermination de l'État à rétablir la stabilité et à créer les conditions favorables au retour des citoyens, en mettant l'accent sur les mesures préventives et la lutte contre les phénomènes négatifs.

