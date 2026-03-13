Sénégal: Amadou Ba plaide pour que le site de la salle Canal Olympia Téranga revienne à son département

Dakar — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a émis jeudi le souhait de voir l'espace abritant le site de la salle de cinéma Canal Olympia Téranga de Dakar revenir entièrement à son département dont l'ambition est d'en faire un lieu totalement dédié au septième art.

Il a fait ce plaidoyer au terme d'une visite des lieux, à l'invitation de la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'Etat (SOGEPA), en charge de la gestion du site. L'ancienne salle de cinéma Canal Olympia Téranga, que ce site abrite à côté du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, vient pour sa part d'être cédée à l'Etat par le groupe Bolloré. Le site en question devrait "entièrement revenir au ministère de la Culture et au cinéma", au regard de tout l'intérêt qu'il peut représenter pour le monde du 7e art sénégalais et la culture, selon le ministre.

La présence, dans la même zone, du Musée des civilisations noires et du Grand Théâtre national ne relève pas du simple hasard, dit-il, ajoutant que ce site doit donc être dédié au cinéma. "On a essayé de sensibiliser après la rétrocession des possessions militaires françaises pour essayer de grappiller quelques mètres carrés, je vous avoue que ce n'est pas possible", a confié M. Ba, en présence du secrétaire d'Etat Bacary Sarr, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.

L'ambition du ministère de la Culture est de faire de cet espace une infrastructure "dédiée entièrement et entièrement au cinéma", a dit Amadou Ba, selon qui la présence "massive" des acteurs du monde culturel à cette visite, "montre tout l'intérêt que revêt cette salle pour le ministère de la Culture". Il a salué "l'esprit d'ouverture et de compréhension" du DG de la SOGEPA, Elimane Pouye, lequel dit-il, "dans une pure rationalité économique", "aurait pu être animé uniquement par une vision purement financière, économique de rentabilité de son secteur".

"Il [Elimane Pouye] a compris que cette infrastructure qui était avant dédiée à la culture doit peut-être rester dans le giron de la culture. Il faut réfléchir aux formules que l'on peut trouver, mais il faut saluer sa disposition d'esprit à comprendre qu'il y a urgence, nécessité à demander au ministère de la Culture" ce qu'il y a lieu de faire pour qu'il "se réapproprie cette infrastructure", fait-il savoir. Pour Amadou Ba, la grande difficulté à laquelle se trouve confronté le ministère qu'il dirige, c'est qu'il ne dispose pas d'infrastructures culturelles.

"On se rend compte que Dakar, en dépit de tout son aura, ne dispose quasiment pas d'infrastructures culturelles, à part les quelques +merveilles+ qu'on a", a-t-il souligné, en faisant observer que le développement du cinéma passe par les infrastructures. "Ça, je pense que c'est convenu, il faut qu'on l'accepte", a lancé M. Ba. Le "grand paradoxe" du Sénégal est lié au fait que le pays compte "de très grands acteurs du cinéma reconnus à l'international, avec énormément de prix gagnés, mais quand les gens viennent ici, on se rend compte qu'on n'a que deux voire trois salles de cinéma".

"Après, cela montre toutes les ingéniosités que doivent déployer les acteurs pour hisser le cinéma, le nom du Sénégal dans le monde très concurrentiel du cinéma", a commenté le ministre de la Culture. La région de Dakar dispose de trois complexes de cinéma avec treize écrans au total, en plus de celui de l'Institut français, mais ne compte aucune salle de cinéma en région.

"Si on n'a pas une infrastructure culturelle entièrement dédiée au cinéma, il serait illusoire, à l'état actuel des choses, de croire qu'on peut faire de l'industrie cinématographique, non seulement un secteur économique rentable, mais [un lieu d'épanouissement] de la création artistique". "Il ne s'agit pas de voir où aller chercher de l'argent pour le département de la Culture, mais plutôt de voir comment construire une industrie culturelle cinématographique", a-t-il poursuivi.

"Une industrie suppose d'abord la mise en place d'infrastructures. Pas d'infrastructures, pas d'industrie. [...] Et pour nous, c'est une bénédiction que cet espace soit préservé jusqu'à présent. Donc, nous essayons de vous sensibiliser sur ces aspects et vous dire que Dakar est en perte de vitesse et d'influence dans le secteur", a soutenu le ministre, insistant sur cet aspect, en la reliant à la volonté de l'Etat de lancer un festival de cinéma. Il considère que la souveraineté culturelle est l'un des aspects les plus essentiels de la question de la souveraineté en général.

Des professionnels du cinéma sont allés dans le même sens, en renforçant le plaidoyer du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, estimant que le site convoité doit abriter le Centre national de la cinématographie (CNC) avec une médiathèque.

"Depuis des années, l'ensemble des cinéastes et acteurs du cinéma réclamaient un Centre national du cinéma. C'est la seule possibilité de pouvoir donner à tout un secteur - cinéma et audiovisuel - une plus grande indépendance et une possibilité d'agir. C'est la seule possibilité pour que le cinéma soit développé", a dit le réalisateur Alain Gomis.

Il estime que les premiers pas ont été faits par les pionniers du septième art, qui "ont fondé quelque chose, les racines sont importants. Il y a eu ensuite parfois et souvent dans la difficulté, des suites qui se sont construites. Depuis que le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (Fopica) existe, il y a eu un nouveau pas qui a été posé".

"La marche suivante c'est le CNC, et ce site pourrait l'accueillir", a insisté le réalisateur franco-sénégalais, double étalon d'or de Yennenga au Fespaco, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, en 2013 et 2017, et Ours d'argent à Berlin, en 2017.