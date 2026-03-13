Sénégal: Ousmane Sonko invite le secteur privé à investir massivement dans les agropoles

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a invité le secteur privé sénégalais et les entrepreneurs étrangers, jeudi, à Dakar, à investir massivement dans les agropoles.

"Je veux réitérer mon appel au secteur privé national et au secteur privé non national en leur demandant d'aller investir massivement dans les agropoles", a dit M. Sonko. "Nous attendons du secteur privé beaucoup plus que ce que l'État peut faire", a-t-il ajouté en présidant une cérémonie de lancement d'activités de mobilisation du secteur privé autours des agropoles et des sites industriels. "L'État doit se désengager, encadrer, orienter et accompagner de plus en plus. La vocation de l'État n'est pas de faire ce que vous du secteur privé pouvez faire et mieux que lui", a soutenu le Premier ministre.

Il dit avoir alloué des dizaines de milliards au Programme national de développement des agropoles en termes de budget, cette année, en raison de son importance. "J'ai remarqué que les agropoles sont très importants. C'est la raison pour laquelle, lors des arbitrages budgétaires de cette année, je leur ai alloué plusieurs dizaines de milliards de francs CFA."

Ousmane Sonko ajoute avoir alloué aux agropoles un budget assez suffisant pour éviter les "retards" de leur réalisation et de leur fonctionnement. "Le Sénégal a défini sa politique agricole en tenant compte des besoins des agropoles, parce que nous devons faire de la production et de la transformation avec des objectifs clairs", a-t-il dit.

Alla Sène Guèye, le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, est intervenu à la cérémonie au nom de ladite organisation patronale, de celui du secteur privé national également. "Cette rencontre marque une étape importante du dialogue entre l'État, les industriels et les commerçants. C'est le présage de l'attention que les autorités accordent au secteur privé comme levier central d'opérationnalisation de nos [...] instruments de planification en vue d'une croissance forte, durable et inclusive", a dit M. Guèye.

Le Programme national de développement des agropoles va dérouler cinq grands projets régionaux et construire 49 parcs agro-industriels (PAI), selon le Premier ministre. Les PAI d'Adéane, de Kolda (sud) et de Mbellacadiao (centre) sont à construire en priorité, d'après Ousmane Sonko.