Ethiopie: Le gouvernement a exprimé sa profonde tristesse sur les pertes en vies humaines dans la zone de Gamo et s'engage à soutenir les victimes et à reconstruire les zones touchées.

Addis-Abeba — Le Service de communication du gouvernement (SCG) a exprimé sa profonde affliction après les pertes en vies humaines et les déplacements de population provoqués par un glissement de terrain survenu dans quatre districts de la zone de Gamo, dans la région du Sud de l'Éthiopie.

Cette catastrophe, qui s'est produite le 10 mars 2026, a causé de lourdes pertes humaines et contraint de nombreux habitants à quitter leurs foyers. D'après les informations officielles, le bilan s'élève à 70 morts.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, le Service de communication du gouvernement a adressé ses condoléances les plus sincères aux familles endeuillées, aux proches des victimes ainsi qu'aux habitants de la zone de Gamo et à l'ensemble de la population de la région.

Pour témoigner de sa solidarité avec les citoyens touchés, de hauts responsables fédéraux et régionaux se sont rendus sur place afin de superviser les opérations d'urgence et apporter un soutien direct aux communautés affectées. Le communiqué précise que l'administration régionale, en coordination étroite avec la Commission de gestion des risques de catastrophe, a lancé des opérations de secours d'envergure.

Les interventions actuelles portent notamment sur la distribution immédiate d'aide humanitaire, comprenant des denrées alimentaires et d'autres produits essentiels destinés aux personnes déplacées. Au-delà de l'assistance d'urgence, le gouvernement a réaffirmé son engagement à assurer la réhabilitation des survivants et la restauration de leurs moyens de subsistance à long terme.

Dans le but d'éviter de nouvelles pertes humaines et matérielles, les autorités procèdent également à l'identification des zones à haut risque. Dans ce cadre, les populations vivant dans des zones particulièrement vulnérables aux glissements de terrain sont progressivement relogées vers des sites plus sûrs.

Compte tenu de la saison des pluies et de la probabilité accrue de catastrophes naturelles similaires, le gouvernement appelle les citoyens, notamment ceux vivant dans les zones montagneuses ou sujettes à l'érosion, à redoubler de vigilance. Les autorités exhortent la population à respecter strictement les consignes de sécurité et les recommandations émises par les institutions compétentes afin de réduire les risques. Le gouvernement éthiopien a enfin réaffirmé sa ferme détermination à collaborer étroitement avec les autorités régionales et les partenaires concernés pour assurer le relèvement complet des districts touchés.