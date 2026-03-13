Afrique: Les Éperviers affrontent la Guinée et le Niger en amical

12 Mars 2026
Togonews (Lomé)

La Fédération Togolaise de Football (FTF) a annoncé jeudi deux matchs amicaux pour les Éperviers lors de la prochaine journée FIFA.

Le 27 mars à Rabat, le Togo affrontera la Guinée pour un premier test sous la houlette du nouveau sélectionneur Patrice Neveu. Quatre jours plus tard, le 31 mars à Casablanca, les Éperviers croiseront le fer avec le Niger.

En prélude à ces confrontations, l'équipe nationale sera en stage de préparation au Maroc à partir du 23 mars, première prise de contact officielle entre le technicien français et son groupe, avec pour ambition de bâtir un collectif homogène et performant.

