Togo: Fermeté sur l'interdiction des messes hors église

12 Mars 2026
Togonews (Lomé)

L'interdiction de célébrer la messe dans les maisons privées rencontre une large adhésion parmi les fidèles catholiques togolais, rapporte Chronique de la Semaine dans son édition de jeudi.

La Conférence des évêques du Togo se montre particulièrement ferme sur cette question, veillant au strict respect de cette directive qui entend recentrer la célébration eucharistique dans les espaces liturgiques consacrés.

Une position qui reflète la volonté de l'Église catholique de préserver le caractère sacré et communautaire de la messe, tout en encadrant des pratiques jugées incompatibles avec la dignité du sacrement.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.