Togo: Fermeté sur l'interdiction des messes hors église

L'interdiction de célébrer la messe dans les maisons privées rencontre une large adhésion parmi les fidèles catholiques togolais, rapporte Chronique de la Semaine dans son édition de jeudi.

La Conférence des évêques du Togo se montre particulièrement ferme sur cette question, veillant au strict respect de cette directive qui entend recentrer la célébration eucharistique dans les espaces liturgiques consacrés.

Une position qui reflète la volonté de l'Église catholique de préserver le caractère sacré et communautaire de la messe, tout en encadrant des pratiques jugées incompatibles avec la dignité du sacrement.