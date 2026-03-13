Afrique: Du génie chimique à l'économie bleue - Aminata Paye et Adama Kane au 51e Salon des Inventions

Du 11 au 15 mars, 1 430 inventeurs de 35 pays présentent 1 050 innovations au Palexpo de Genève, évaluées par un jury international et validées par l'OMPI.Le Sénégal, de retour après sa première participation historique l'an dernier, est représenté par sept inventeurs, dont Aminata Paye, ingénieur en Génie Chimique et Industries Alimentaires et Adama Kane, Ingénieur Télécoms, 25 ans d'expérience dans l'économie numérique, créatif .Le Soleil Digital vous propose le profil de ces brillants représentants du pays.

Ingénieur de conception en Génie Chimique et Industries Alimentaires, Aminata Paye est titulaire d'un master 2 de recherche en Génie des Procédés et Environnement. Parallèlement elle a suivi une spécialisation en marketing ce qui a permis de créer la marque Miia et de développer les farines infantiles Miia qui sont formulées à partir de nos céréales locales et qui constituent une solution nutritionnelle locale accessible à tous.

Son invention concerne un concentrateur gravimétrique à bol rotatif pour la récupération de l'or des minerais permettant de récupérer l'or sans utiliser le mercure ou le cyanure qui sont des produits nocifs pour l'environnement. Il comprend un bol monté sur un arbre de rotation entrainé par un moteur, un dispositif permettant d'alimenter le bol, une cuve de réception des eaux débordantes. Le bol est constitué d'une partie inferieure conique et d'une partie supérieure cylindrique et sa surface interne est lisse. Il est concentrique avec la cuve de réception et est fixé à une certaine distance du fond de la cuve. Cette cuve disposant de deux sorties l'une permettant de d'évacuer l'eau vers les égouts, l'autre permettant de récupérer la boue. L'arbre de rotation est entrainé par un système d'entraiment relié au moteur.

Ecospeche d'Adama Kane brille à Genève

Adama Kane, Ingénieur Télécoms, 25 ans d'expérience dans l'économie numérique, créatif est reconnu à travers de nombreux prix décernés par les grandes institutions internationales, Union internationale des Télécommunications, Usaid, Ashoka, Nations-Unies.

Sa découverte : Ecospeche est une plateforme numérique de surveillance et de gestion durable des pêcheries. Elle combine les données AIS, satellites et intelligence artificielle pour analyser l'activité des navires de pêche en temps réel. La solution permet de détecter la pêche illégale (INN) et d'améliorer la transparence dans les zones maritimes. Ecospeche aide les États, les chercheurs et les organisations régionales à prendre des décisions basées sur les données. L'objectif est de protéger les ressources halieutiques tout en soutenant une économie bleue durable en Afrique de l'Ouest.