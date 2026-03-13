Afrique: Le continent a besoin de journalisme de solutions - Journaliste comorien

Addis-Abeba — Abdillah Kemba, journaliste comorien, attire l'attention sur la nécessité pour l'Afrique de promouvoir le journalisme de solutions, mettant en avant son rôle potentiel pour transformer le récit du continent.

Lors de son passage à Pulse of Africa (POA), plateforme médiatique numérique panafricaine de référence, Kemba a défendu une approche journalistique qui ne se limite pas à identifier les problèmes sociaux, mais examine aussi comment les communautés agissent concrètement pour les résoudre.

Le journalisme de solutions se distingue par une méthode rigoureuse, basée sur des preuves, qui mesure l'efficacité des différentes réponses aux défis sociétaux.

Cette approche permet d'offrir un regard plus complet et constructif sur les enjeux majeurs que le continent rencontre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Kemba rappelle que les États-Unis ont tiré profit d'un modèle comparable depuis plus d'un siècle.

Ce modèle valorise le changement positif et les réponses concrètes aux problèmes, démontrant comment les solutions peuvent soutenir le progrès.

Pendant trop longtemps, l'Afrique a été stigmatisée par une image négative, souligne Kemba.

Il estime qu'il est crucial que la jeunesse mette en avant les atouts du continent, améliore les conditions de vie et s'attaque aux problèmes sociaux urgents.

Au cours de sa visite à la POA, Kemba a exprimé son admiration pour l'organisation, saluant ses bases solides, son design innovant et ses technologies avancées.

Dans le cadre du programme de bourses de l'Union africaine à Addis-Abeba, Kemba et ses collègues bénéficient d'une formation pour réaliser des reportages impactants sur divers thèmes, notamment l'agriculture, l'industrie, la technologie, la santé et l'éducation.

Il précise que cette formation, débutée il y a quelques jours, leur a permis d'acquérir les compétences pour produire des vidéos captivantes qui mettent en avant le meilleur de l'Afrique.

Pour lui, l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Éthiopie représentant le lieu originel du savoir. Addis-Abeba, siège de l'Union africaine, est pour Kemba un phare de compétence et d'intelligence africaines.

Il félicite les dirigeants qui ont choisi cette ville comme quartier général, la décrivant comme moderne et tournée vers l'avenir.

Kemba se dit inspiré par l'engagement de la jeunesse africaine à construire un récit positif pour le continent.

Il remercie la plateforme POA pour son accueil, la considérant comme un outil essentiel pour les médias numériques.

Pan-africaniste convaincu, Kemba encourage les médias à adopter une perspective constructive et à proposer des solutions aux défis des communautés africaines.

Selon lui, le journalisme de solutions peut changer le récit du continent et valoriser les initiatives qui favorisent le progrès et l'innovation.