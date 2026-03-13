Sénégal: Dialogue Social - Le Comité de pilotage du Pacte de stabilité convoqué ce 17 mars

12 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Ousmane Sonko a officiellement convoqué une réunion de haut niveau du Comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

Cette rencontre, prévue le mardi 17 mars 2026, marque une étape clé dans la consolidation du dialogue entre l'État, le patronat et les syndicats.

Ce forum tripartite vise à coordonner les efforts pour garantir un climat social apaisé, condition sine qua non d'une croissance économique pérenne. L'objectif de ce pacte est de créer un cadre de concertation permanent pour prévenir les conflits sociaux et aligner les intérêts du capital et du travail sur les objectifs de développement du pays.

Dans un contexte de réformes économiques, la présence de l'intégralité des acteurs sociaux suggère une volonté de la Primature d'amorcer un consensus fort sur les questions de pouvoir d'achat et de réformes structurelles.

