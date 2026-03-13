Sénégal: Transports - Vers une synergie entre la DER/FJ et le FDTT

12 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Ce jeudi 12 mars, Dr Aissatou Mbodj, Déléguée générale de la DER/FJ, a reçu Bara Sow, Administrateur du Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT), pour discuter des enjeux du secteur des transports et d'une possible mutualisation de leurs interventions.

Le transport figure parmi les secteurs prioritaires de la DER/FJ. La structure a déjà soutenu plusieurs entrepreneurs, notamment des femmes et des jeunes, à travers le financement de taxis, l'acquisition de 40 camions hydrocureurs, la mise en circulation de 200 minibus, ainsi que le financement de camions frigorifiques et de VTC.

Objectif commun : amplifier l'impact des actions sur le secteur, moderniser durablement les transports terrestres, améliorer la sécurité grâce à des véhicules plus adaptés et encourager l'entrepreneuriat féminin et jeune dans cet écosystème.

