Afrique: UBA, fer de lance de l'Africapitalisme et banque africaine d'envergure mondiale

Une institution panafricaine au service de la transformation économique de l'Afrique

United Bank for Africa (UBA) est aujourd'hui reconnue comme l'une des institutions financières les plus influentes du continent. Bien plus qu'une banque commerciale, UBA incarne une vision stratégique : connecter l'Afrique au reste du monde tout en démontrant que le secteur privé africain peut porter la transformation économique du continent.

Portée par une ambition panafricaine forte et une présence internationale stratégique, UBA s'impose comme un acteur clé du financement du commerce, de l'investissement et de l'innovation sur le continent africain.

Des racines historiques solides vers un leadership continental

L'histoire de UBA remonte à 1949, avec la création de la British and French Bank Limited (BFB). Au fil des décennies, la banque a su évoluer au rythme des transformations économiques africaines pour devenir aujourd'hui un groupe financier panafricain d'envergure mondiale.

Aujourd'hui, UBA est présente dans 20 pays africains, notamment en Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Bénin et Burkina Faso, ainsi que dans plusieurs grandes places financières internationales.

Avec plus de 45 millions de clients, plus de 1 000 agences et points de service, et une équipe de plus de 25 000 collaborateurs, le groupe combine proximité locale et standards internationaux de gouvernance bancaire.

Cette présence opérationnelle dense permet à UBA de soutenir les économies africaines tout en facilitant les échanges commerciaux et financiers à l'échelle mondiale.

L'Africapitalisme comme boussole stratégique

Au cœur de la vision de UBA se trouve un concept clé : l'Africapitalisme.

Popularisée par Tony O. Elumelu, Président du Groupe UBA et fondateur de la Tony Elumelu Foundation, cette philosophie défend l'idée que le secteur privé africain doit être le moteur principal du développement économique du continent.

L'Africapitalisme repose sur trois piliers essentiels :

-l'investissement à long terme dans des secteurs stratégiques

-la création de valeur économique et sociale

- l'autonomisation des entrepreneurs africains

Dans cette dynamique, UBA agit comme un catalyseur de croissance, en finançant :

- les PME et startups africaines

- les grandes entreprises

-les institutions souveraines

· les infrastructures stratégiques

- le commerce intra-africain

Cette approche combine performance financière, innovation et responsabilité sociale, contribuant ainsi à une croissance inclusive et durable.

Une empreinte internationale stratégique

UBA se distingue également par sa présence internationale unique parmi les banques africaines.

Le groupe est implanté dans plusieurs centres financiers majeurs :

UBA est notamment la seule banque d'Afrique subsaharienne à disposer d'une licence bancaire de dépôt aux États-Unis à travers UBA America.

Cette architecture internationale permet à UBA de jouer un rôle stratégique de pont financier entre l'Afrique et les marchés mondiaux, facilitant :

le financement du commerce international (Trade Finance)

les flux de capitaux

les investissements directs étrangers vers l'Afrique

l'intégration économique du continent dans l'économie mondiale

Une gouvernance et un leadership visionnaires

La solidité et la crédibilité de UBA reposent également sur une gouvernance rigoureuse et un leadership expérimenté.

À la tête du groupe :

Tony O. Elumelu, Président du Groupe, est reconnu comme l'un des principaux promoteurs de l'Africapitalisme et l'architecte de l'expansion panafricaine de UBA. À ses côtés, Oliver Alawuba, Directeur Général du Groupe (GMD/CEO), supervise l'ensemble des opérations bancaires du groupe à travers ses réseaux africains et ses implantations internationales.

Avec plus de 25 ans d'expérience au sein de l'institution, il joue un rôle déterminant dans le renforcement de la stratégie globale de la banque et dans le développement de ses activités internationales.

Un engagement qui va au-delà de la finance

UBA ne se limite pas à ses activités bancaires. À travers la Fondation UBA, son bras philanthropique, le groupe s'engage activement dans des initiatives de développement social à travers l'Afrique.

La fondation soutient notamment des programmes dans des domaines essentiels: :-l'éducation

- la protection de l'environnement

- l'autonomisation économique des communautés

- le leadership des jeunes

En complément, la Fondation Tony Elumelu (TEF) oeuvre depuis plus d'une décennie à soutenir les entrepreneurs africains, avec l'ambition de créer des millions d'emplois et de transformer les économies africaines grâce à l'entrepreneuriat.

Une vision africaine, un impact global

UBA incarne aujourd'hui une vision forte : celle d'une institution africaine capable d'opérer aux standards internationaux tout en restant profondément ancrée dans les réalités du continent.

En connectant les marchés, en finançant les entrepreneurs et en facilitant les investissements, UBA contribue activement à construire une Afrique plus intégrée, plus prospère et plus compétitive sur la scène mondiale.

À travers sa stratégie panafricaine et son engagement envers l'innovation et la croissance inclusive, UBA démontre que la transformation économique du continent peut et doit être portée par des institutions africaines fortes, responsables et résolument globales.