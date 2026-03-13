Sénégal: Front social - Le HCDS va formuler des propositions de sortie de crise

Le Haut conseil du dialogue social (HCDS) va mettre à profit sa 42-ème assemblée plénière ouverte jeudi pour formuler des recommandations pertinentes à l'endroit du gouvernement et des partenaires sociaux, en vue d'une sortie de crise face aux "agitations" notées dans les secteurs de l'éducation et de la santé notamment, a annoncé son président.

"Cette rencontre a pour objectif de permettre aux mandants tripartites du HCDS de mieux cerner les contours des préoccupations à l'origine des tensions sociales dans ces secteurs, en vue de

formuler des recommandations pertinentes à l'endroit du gouvernement et des partenaires sociaux pour une sortie de crise", a dit Mamadou Lamine Dianté.

Il présidait l'ouverture de la 42-ème assemblée plénière du Haut conseil du dialogue social, qui se tient sur trois jours placée sur le thème : "Bilan d'activités de l'année 2025, formulation et adoption du programme annuel d'activités 2026 du HCDS".

"Le climat social dans notre pays est depuis quelques temps très agité, principalement dans les secteurs névralgiques de l'éducation nationale et de la santé", a affirmé Mamadou Lamine Dianté. Il s'y ajoute, selon lui, des "menaces de grève générale formulées récemment par les centrales syndicales de travailleurs" nonobstant la mise en oeuvre du pacte national de stabilité sociale.

"Le HCDS s'est pleinement impliqué, depuis le début dans le cadre de sa mission de facilitation, pour un retour à la situation normale", a souligné Mamadou Lamine Dianté.

Dans cette dynamique, il a annoncé la tenue, samedi, d'une séance d'échanges avec le G7 (groupement des sept syndicats les plus représentatifs de l'éducation) et l'Alliance des syndicats autonomes de la Santé/And Gueusseum.