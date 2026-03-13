Niger: Le Parlement européen demande la libération du président déchu Mohamed Bazoum et de son épouse

Presidence Niger
Mohamed Bazoum
12 Mars 2026
Radio France Internationale

Le Parlement européen, réuni en séance plénière à Strasbourg dans l'est de la France, a adopté jeudi 12 mars une résolution concernant la situation de Mohamed Bazoum au Niger. Le président nigérien, renversé par un coup d'État militaire le 26 juillet 2023, est depuis retenu avec son épouse à la résidence présidentielle à Niamey. Le texte, adopté à la quasi-unanimité (524 voix pour, 2 contre, 29 abstentions), condamne fermement la « détention arbitraire » de Mohamed Bazoum et de son épouse.

Avec cette résolution, le Parlement européen demande la libération immédiate et sans conditions du couple Bazoum, et celle de toutes les personnes détenues suite au coup d'État de juillet 2023 à Niamey.

L'immunité de Mohamed Bazoum, âgé de 66 ans, a été levée en juin 2024, mais aucune poursuite n'a depuis été engagée contre lui. Le texte, porté par cinq groupes politiques dont le PPE, Parti populaire européen, affirme que le président nigérien renversé et son épouse n'ont accès ni à un avocat, ni à des visites familiales.

Le Parlement européen appelle les États membres de l'Union européenne, l'Union africaine et la communauté internationale à intensifier les efforts diplomatiques pour obtenir la libération de Mohamed Bazoum, dont le mandat présidentiel prend officiellement fin le 2 avril prochain.

Aux nouvelles autorités de Niamey, il est par ailleurs demandé d'accélérer le processus de retour à l'ordre démocratique, la restauration des partis politiques qui ont tous été dissous, et d'organiser des élections libres.

Le Parlement européen avait déjà adopté une résolution quelques mois après le coup d'État, en novembre 2023, pour appeler à la libération du président renversé.

