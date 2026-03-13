Tunisie: Des visas de transit d'urgence pour les Tunisiens bloqués au Qatar

Les Tunisiens bloqués au Qatar, en visite familiale ou touristique, peuvent désormais se rendr e au poste frontière de Salwa où des visas de transit d'urgence leur seront accordés pour accéder au territoire saoudien et ainsi pouvoir rejoindre la Tunisie ou toute autre destination de leur choix, a indiqué jeudi l'ambassade de Tunisie au Qatar.

Dans un communiqué, la représentation diplomatique précise que cette mesure concerne les Tunisiens bloqués au Qatar ayant soumis leurs demandes auprès de l'ambassade jusqu'au 9 mars 2026.

Elle leur permettra de transiter par l'Arabie saoudite afin de faciliter leur retour.