Tunisie: Exportations - Le pays triple ses ventes de chaussures au Brésil

Les exportations tunisiennes de chaussures vers le Brésil ont enregistré une nette progression au cours des deux premiers mois de l'année 2026. Selon les données publiées par l'Association brésilienne des industries de la chaussure (Abicalçados) et relayées par l'Agence de presse arabe brésilienne (ANBA), les ventes tunisiennes ont plus que triplé en volume et en valeur par rapport à la même période de l'année précédente.

Entre janvier et février 2026, le Brésil a importé 3 416 paires de chaussures en provenance de Tunisie, soit une hausse de 216,3 % par rapport aux 1 080 paires enregistrées durant la même période en 2025.

Cette progression s'est également traduite par une augmentation significative de la valeur totale des importations. Les chaussures tunisiennes vendues sur le marché brésilien ont généré 64 400 dollars, enregistrant ainsi une hausse de 236,1 % sur un an.

Le prix moyen par paire a également progressé, atteignant 18,85 dollars, contre 17,74 dollars au cours de la même période l'an dernier, soit une augmentation de 6,3 %.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des prix encore inférieurs aux standards européens

Malgré cette progression, les prix moyens des chaussures tunisiennes restent inférieurs à ceux de certains fournisseurs majeurs du marché brésilien. Selon Abicalçados, le prix moyen d'une paire importée des États-Unis atteint 37,94 dollars, tandis que celui des chaussures provenant d'Italie s'élève à 245,56 dollars.

En revanche, les produits tunisiens se positionnent au-dessus de certains fournisseurs asiatiques. Les chaussures importées d'Indonésie affichent un prix moyen de 17,58 dollars, tandis que celles en provenance de Chine se vendent en moyenne à 2,54 dollars la paire.

La Chine, le Vietnam, l'Indonésie, Hong Kong et le Paraguay figurent d'ailleurs parmi les cinq principaux exportateurs de chaussures vers le Brésil, dominants largement ce marché.

La Tunisie parmi les fournisseurs secondaires du marché brésilien

Au niveau du classement des fournisseurs, la Tunisie reste toutefois un acteur secondaire du marché brésilien. En février 2026, elle s'est classée au 20e rang des pays exportateurs de chaussures vers le Brésil.

Le Maroc occupait pour sa part la 19e position, bien que ses exportations aient enregistré une chute importante. Les ventes marocaines ont en effet reculé de 79,7 %, pour atteindre 402 paires au cours de cette période.

Les exportations tunisiennes ont également connu un recul sur le seul mois de février, avec 116 paires vendues, soit une baisse de 74,1 % par rapport à février 2025.

Ces fluctuations mensuelles contrastent toutefois avec la tendance globale du début d'année, marquée par une progression notable des ventes tunisiennes sur ce marché.

Des importations brésiliennes en hausse continue

Les données publiées par l'Association brésilienne des industries de la chaussure montrent par ailleurs que les importations globales du Brésil continuent d'augmenter, dans le prolongement d'une tendance observée ces dernières années.

Durant les deux premiers mois de 2026, le Brésil a importé 9,7 millions de paires de chaussures, soit une augmentation de 23 % par rapport à la même période de 2025.

En termes de valeur, ces importations ont atteint 109,27 millions de dollars, enregistrant une hausse de 12,1 % sur un an.

La Chine demeure le principal fournisseur du marché brésilien, représentant 32,57 % du total des paires importées par le pays.

Parallèlement à la hausse des importations, les exportations brésiliennes de chaussures ont enregistré un recul depuis le début de l'année.

Selon Abicalçados, elles ont diminué de 18,9 %, pour atteindre 17 millions de paires au cours des deux premiers mois de 2026.

La valeur totale des exportations s'est élevée à 135,34 millions de dollars, soit une baisse de 22,2 %par rapport à la même période de l'année précédente.

Malgré cette baisse des exportations et la hausse des importations, le secteur brésilien de la chaussure continue toutefois d'afficher un excédent commercial sur la période.

Il est à noter que ces données ont été relayées par l'Agence de presse arabe brésilienne (ANBA), la plateforme d'information officielle de la Chambre de commerce arabo-brésilienne.

Créée pour renforcer les relations économiques et culturelles entre le Brésil et les pays arabes, l'agence publie des informations spécialisées sur les échanges commerciaux, l'investissement et les opportunités de coopération entre les deux régions.

Elle diffuse ses contenus en arabe, portugais et anglais, et couvre en particulier les secteurs liés au commerce extérieur, notamment les importations et exportations.