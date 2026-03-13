Tunisie: Bourse - Suspension de la cotation des titres de la SOTUVER, à partir du jeudi

La cotation des titres de la Société Tunisienne ed Verreries (SOTUVER) est suspendue à partir du jeudi 12 mars 2026, à la demande du Conseil du Marché Financier (CMF), a annoncé la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, dans un communiqué.

En fait, une demande d'autorisation d'acquisition d'un bloc de contrôle majoritaire SOTUVER a été déposée au CMF, en date du 10 mars 2026, selon une note publiée par le CMF.

Cette demande porte sur 16 204 636 actions représentant 41,28 % du capital de ladite société, et ce, au prix de 13,020 dinars l'action.