Tunisie: Les indiscretions d'Elyssa

Schiaparelli en Tunisie

Dans le monde très élitiste de la haute couture, on assiste souvent à des renaissances spectaculaires de grandes maisons quelquefois oubliées. Celle qui fait actuellement la une de tous les magazines et la star de tous les évènements est la maison Schiaparelli.

Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Elsa Shiaparelli, jeune fille, voyagea avec son père en Tunisie au début du siècle dernier. Elle en rapporta, dit-elle, « l'oeil magique, le gout de l'étrange et du somptueux », mais aussi un éblouissant sens des couleurs et des broderies qui fait à ce jour la particularité de cette grande maison.

50 femmes pour un cinquantième anniversaire

C'est la très jolie idée de Radhia Camoun, la brillante manager de Gourmandise : inviter cinquante femmes impactantes à l'occasion de la fête de la femme. Cela dans le cadre du cinquantième anniversaire de la maison, célébré au cours de toute l'année par divers évènements originaux.

Sanaat Idina

Les activités de ce mois de Ramadan sont certes profuses, variées, intelligentes. Celle-ci nous a interpelés. Organisée par Dar el Medina, elle proposait du 5 au 8 mars un « Ramadan de la création ». Des rencontres avec des créateurs et des ateliers animés par des maîtres artisans. A retenir, un atelier de parfum où l'on distillait le savoir-faire ancestral des essences et des senteurs.

Laylat El Qadr

A Zaouiet Sidi Ali Lasmar, à Bab Jedid, l'association culturelle du stambeli célèbre, comme le veut la tradition, la nuit du 27 Ramadan.

Une cérémonie particulière est programmée par Ryadh Zawech et sa communauté le 16 mars prochain.

Tango arabe

Le Tango Arabe au théâtre municipal, la semaine dernière, était un peu tango, et beaucoup arabe. Le point fort de ce spectacle : l'enthousiasme, hélas peu communiqué aux autres musiciens, de Mohamed Ali Kamoun, le metteur en scène-chef d'orchestre, et de la petite rousse de la chorale, qui seuls avaient l'air de s'amuser, ainsi que les très belles voix invitées et les délicieux petits pianistes et chanteuses juniors. Le bémol, le look improbable des membres de l'orchestre qui devraient changer impérativement d'habilleuse et de coiffeur.