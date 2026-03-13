Tunisie: Ariana - Panne majeure d'un transformateur et interruption de l'éclairage public à Mnihla

12 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une panne majeure sur un transformateur électrique dédié à l'éclairage public a provoqué l'interruption de l'éclairage sur plusieurs axes routiers dans la région de Mnihla, relevant du gouvernorat de l'Ariana. L'incident, survenu dans la nuit du 3 au 4 mars 2026, a affecté notamment la route régionale n°25 (X20) ainsi que la route régionale n°31, selon un communiqué publié jeudi 12 mars 2026 par le ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

D'après la même source, ce dysfonctionnement technique a entraîné l'arrêt complet du système d'éclairage public sur ces deux routes, provoquant une visibilité réduite pour les usagers de la route, notamment durant les heures nocturnes.

Le ministère a indiqué que les services de la direction régionale de l'Équipement et de l'Habitat de l'Ariana sont intervenus immédiatement après la détection de la panne afin d'évaluer l'ampleur des dégâts et de lancer les travaux nécessaires pour rétablir le service.

Afin de résoudre le problème, les équipes techniques ont entamé les travaux d'installation d'un nouveau transformateur électrique destiné à remplacer l'équipement défectueux.

Selon le ministère, cette intervention vise à rétablir rapidement l'éclairage public sur les axes concernés, considérés comme des voies importantes pour la circulation dans la région.

Les autorités ont précisé que les travaux sont en cours et que la situation devrait revenir à la normale dans les prochaines heures, une fois l'installation du nouvel équipement achevée et les tests techniques effectués.

