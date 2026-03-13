Tunisie: Football tunisien - Plusieurs clubs sanctionnés

Le bureau de la Ligue nationale de football professionnel a annoncé une série de sanctions disciplinaires à l'issue de sa réunion tenue le 11 mars 2026, visant plusieurs clubs et responsables sportifs à la suite d'incidents survenus lors de récentes rencontres du championnat.

La sanction la plus lourde a été infligée à l'Avenir sportif de Gabès, condamné à disputer deux matchs à huis clos et à payer une amende de 10 000 dinars.

Cette décision fait suite à l'envahissement du terrain par certains supporters et à des actes d'agression survenus lors de la rencontre opposant le club à la Jeunesse sportive d'El Omrane, disputée le 6 mars 2026.

Amendes et avertissements pour plusieurs clubs

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, l'Espérance sportive de Tunis a écopé d'un avertissement accompagné d'une amende de 5 000 dinars, en raison de jets de projectiles lors de son match face à l'Avenir sportif de La Marsa, disputé le 7 mars 2026.

Dans le même contexte disciplinaire, le Stade tunisien a été sanctionné par un avertissement et une amende de 7 500 dinars, suite au lancer de bouteilles observé lors de la rencontre face à l'Étoile sportive du Sahel, jouée le 8 mars 2026.

De son côté, la Jeunesse sportive kairouanaise a été condamnée à une amende de 3 750 dinars pour jets de projectiles lors de son match contre le Club athlétique bizertin.

La Union sportive de Ben Guerdane a également été sanctionnée d'une amende de 1 500 dinars, après l'allumage de fumigènes dans les tribunes, sans qu'ils ne soient lancés sur la pelouse, lors de la rencontre face au Club africain.

Défaite sur tapis vert et suspensions pour des responsables

La Ligue a également prononcé des sanctions plus lourdes à l'encontre de l'Union sportive monastirienne.

Le club a été condamné à une amende de 5 000 dinars et a perdu son match par pénalité (2-0) au profit du Club sportif sfaxien, à la suite d'incidents survenus lors de la rencontre disputée le 7 mars 2026.

Dans le cadre de la même affaire, Wahid El-Hadhri, accompagnateur administratif du club, a été sanctionné par une interdiction de banc de touche d'un mois, assortie d'une amende de 500 dinars.

L'entraîneur adjoint de l'Union sportive de Ben Guerdane, Amine Abbas, a également été sanctionné par deux matchs de suspension et une amende de 5 000 dinars, en raison de protestations répétées contre les décisions de l'arbitre.

Dans ses décisions disciplinaires, la Ligue a aussi infligé une sanction à Ahmed Arafawi, secrétaire général de l'Olympique de Béja, suspendu pour deux matchs et condamné à une amende de 5 000 dinars.

Par ailleurs, des sanctions ont été prononcées contre certains responsables de la Gafsa Sports, comprenant des amendes et des suspensions, pour des gestes jugés contraires à l'éthique sportive lors du match disputé face au Club sportif de Korba.