Tunisie: Les Algériens bloqués dans le Golfe sans vols directs - Quels itinéraires possibles

Alors que les perturbations du trafic aérien dans le Golfe persistent, de nombreux voyageurs algériens se retrouvent coincés dans la région, confrontés à l'absence de vols directs opérés par les grandes compagnies comme Emirates et Qatar Airways vers l'Algérie.

La situation, liée à des restrictions d'espace aérien et à des mesures exceptionnelles prises par les autorités de l'aviation civile, continue de compliquer les retours vers l'Algérie pour des milliers de passagers.

Selon le communiqué officiel de Qatar Airways publié le 11 mars 2026, la compagnie prévoit d'opérer un programme limité de vols à destination et en provenance de Doha, dans le cadre d'une reprise partielle du trafic aérien autorisé par l'Autorité générale de l'aviation civile du Qatar via des couloirs aériens d'urgence.

Cependant, ces vols ne constituent pas une reprise complète des opérations régulières et n'incluent pas actuellement de liaisons directes vers l'Algérie pour la majorité des voyageurs, laissant ainsi les ressortissants algériens et d'autres passagers bloqués sans solution de rapatriement immédiate.

Pas de vols réguliers vers l'Algérie

Dans son communiqué, Qatar Airways souligne qu'elle s'efforce d'organiser des vols ciblés pour aider les passagers dont les voyages ont été affectés par la situation aérienne, en particulier ceux désireux de rejoindre leur famille dans les plus brefs délais. Des vols de Doha vers des destinations comme Le Caire, Casablanca, Londres, Paris, Istanbul ou même Alger ont été programmés dans les prochains jours pour répondre à certains besoins de déplacement.

La compagnie précise toutefois que ces arrangements de vols ne remplacent pas la reprise complète de son réseau commercial traditionnel, qui demeure suspendu tant que l'espace aérien n'est pas officiellement rouvert de manière sécurisée.

De leur côté, les passagers titulaires de billets entre le 28 février et le 22 mars 2026 ont droit à des modifications de date gratuites (jusqu'à 14 jours) ou à un remboursement du montant non utilisé du billet, selon les conditions spéciales annoncées par Qatar Airways.

Emirates continue d'exploiter sa liaison avec l'Algérie, mais...

Concernant Emirates, la compagnie basée à Dubaï a confirmé que ses vols vers et depuis l'Algérie fonctionnent actuellement comme prévu, sans modification immédiate de son programme.

Pourtant, dans le contexte diplomatique plus large, l'Algérie a entamé des procédures pour mettre fin à l'accord bilatéral de services aériens avec les Émirats arabes unis, ce qui pourrait conduire à la fin des vols directs Airbus vers Alger à partir de février 2027 si aucun nouvel accord n'est trouvé.

Ainsi, bien que les vols d'Emirates vers l'Algérie soient actuellement maintenus, la situation politique et les incertitudes qui en découlent ne garantissent pas la continuité de ces liaisons à moyen terme, ajoutant une couche de complexité aux options de voyage pour les Algériens dans la région du Golfe.

La suspension ou la limitation des opérations des compagnies aériennes dans le Golfe s'inscrit dans un contexte plus large de fermeture et de restrictions d'espace aérien dues à des tensions régionales. Dans plusieurs pays du Golfe, dont le Qatar, des reprises partielles du trafic ont été autorisées, permettant à certaines compagnies de programmer des liaisons ciblées vers des hubs internationaux. Mais la reprise complète des vols commerciaux réguliers reste conditionnée à la réouverture sécurisée de l'espace aérien et à la décision des autorités de l'aviation civile.

Pour les Algériens bloqués dans le Golfe, cette situation se traduit par des options de retour limitées. L'absence de vols réguliers vers l'Algérie signifie souvent qu'il faut envisager des itinéraires de rapatriement indirects via des hubs en Europe ou en Afrique du Nord, ou attendre que la situation aérienne se normalise. Cela peut impliquer des coûts supplémentaires, des formalités d'entrée dans des pays tiers et un allongement des délais de voyage.