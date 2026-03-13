Tunisie: La compétitivité durable, pour une économie plus pérenne

LA Tunisie nouvelle poursuit sa marche résolue vers la réalisation du développement durable et global grâce à l'amélioration de ses chiffres dans les différents secteurs de la dynamique socioéconomique.

Les dernier constat annoncé concerne la compétitivité durable, un domaine où notre pays se classe à la sixième place dans le continent africain et au 105e rang sur 192 nations conformément aux résultats rendus publics par le rapport du Centre de recherche indépendant "SolAbility".

Ainsi, même si cette performance est qualifiée de modérée au niveau mondial, la Tunisie reste parmi les plus performantes en Afrique aux côtés des pays leaders dans le continent, tels que le Maroc et l'Afrique du Sud, qui demeurent soumis à des défis dont le développement du capital intellectuel.

Bon à savoir que la compétitivité durable constitue une sorte de reconceptualisation essentielle de la puissance nationale qui devrait générer et maintenir une richesse inclusive dans le sens de la préservation et du renforcement des fondements naturels et sociaux, intellectuels et institutionnels appelés à créer de la richesse, d'où l'urgence de dépasser les mesures traditionnelles qui semblent, dans l'état actuel des choses, miser uniquement ou presque sur la production économique.

En effet, d'autres facteurs entrent en jeu dans la mesure où les horizons de toute évolution d'une nation restent tributaires de l'interaction dynamique entre ses performances économiques, la cohésion sociale, la qualité de la gouvernance, la gestion des ressources et la capacité d'innovation.

La compétitivité durable, devenue un mode essentiel dans le domaine du développement économique, ouvre un dossier vital dans la mesure où l'on se demande si notre pays peut maintenir ou améliorer ses indicateurs tout en préservant les systèmes écologiques, sociaux et institutionnels.

Or, les facteurs externes sont également pris en considération, dont les contraintes en matière de changements climatiques et autres démographiques qui ne peuvent être dépassés que grâce à la transformation technologique et à la cohésion sociale. Ce qui nécessite, éventuellement, la mise en place de stratégies intégrées destinées à équilibrer simultanément plusieurs objectifs.

L'Etat a ainsi pris les choses en main en optant pour une stratégie numérique et en contribuant à structurer davantage l'environnement du numérique dans le pays.

Cette stratégie a pour objectifs la promotion de l'inclusion numérique tout en attirant les investissements, la simplification des procédures administratives et l'encouragement de l'innovation pour mieux s'adapter à la formation et aux besoins du secteur des TIC.