Tunisie: ASM - Sami Hlel et Omar Traidi sanctionnés

Le premier a refusé de revenir lors de la deuxième mi-temps du match disputé contre le Stade Tunisien, car harcelé par une frange du public.

Le second s'est fait expulser par l'arbitre après une altercation violente avec un supporter au cours du même match.

La Presse --La direction de l'ASM a décidé de frapper fort pour que de tels égarements ne se reproduisent plus à l'avenir.

Avant-hier autour de midi, le gardien de but Sami Hlel et le milieu de terrain Omar Traidi ont été convoqués par le bureau directeur : "Nous les avons convoqués pour les écouter afin de comprendre leurs gestes", nous a confié Sabri Ayari, le vice-président du club chargé de la section football.

Les responsables marsois ont écouté, certes, les deux joueurs, cela ne les a pas empêchés de les sanctionner : "Nous avons demandé à Sami Hlel de ne pas venir aux entraînements la semaine dernière. Quant à Omar Traidi, il a été relégué en équipe élite. Ils vont reprendre avec l'équipe seniors, mais une sanction financière leur sera infligée", nous a fait savoir le dirigeant marsois.

Traidi suspendu pour quatre matchs

Les incidents remontent au 28 février dernier au cours du match comptant pour la 22e journée du championnat, perdu devant le Stade Tunisien sur le score de 0-4. Pris pour cible par une frange de supporters, Sami Hlel, capitaine d'équipe, a demandé son changement à la mi-temps, refusant de revenir sur le terrain.

Quant à Omar Traidi, il a eu une altercation verbale avec un supporter qui a envahi le terrain à la demi-heure de jeu, furieux à la suite d'un penalty accordé aux Stadistes. Les deux hommes en sont venus aux mains avant que la sécurité n'intervienne et fasse sortir le supporter du terrain.

Omar Traidi, lui, a été aussitôt expulsé par l'arbitre du match. Mais ce n'est pas tout. La Ligue nationale de football professionnel lui a infligé une lourde sanction disciplinaire : il est suspendu pour quatre matchs et a écopé d'une amende de 2.000 dinars.

Mohamed Béchir Abbassi, une découverte !

Le malheur de Sami Hlel a fait le bonheur du jeune gardien Mohamed Béchir Abbassi. Et même s'il a encaissé trois buts lors de la deuxième mi-temps du match contre le Stade Tunisien, personne ne peut lui en vouloir au vu des conditions qui ont entouré la rencontre.

Titularisé lors du match suivant contre l'Espérance, il a laissé une bonne impression en dépit de la défaite et du but encaissé: "C'est un jeune qui promet. Abbassi est le plus jeune joueur de la Ligue 1. Il n'a que 16 ans et huit mois. Il a un bon gabarit. Il mesure 1m93.

Il s'en est bien sorti contre l'Espérance. Avec du travail et en lui accordant de la confiance, il a une bonne marge de progression devant lui", assure Sabri Ayari qui nous confirme que la confiance en Ameur Derbal est maintenue.