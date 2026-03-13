Sénégal: JMJ 2026 - 45 000 jeunes catholiques attendus à Nianing les 22 et 23 mars

Dakar — La communauté catholique sénégalaise, à l'instar de celle du monde, va célébrer l'édition 2026 des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), les 22 et 23 mars, à Nianing (ouest), a-t-on appris de l'abbé Théodore Mendy, responsable de la communication de l'Archidiocèse de Dakar.

Cet événement, placé sous le thème : "Prenez courage, Moi, j'ai vaincu le monde", vise à encourager les jeunes à surmonter les défis de la vie avec foi et détermination, indique un dossier de presse transmis à l'Agence de presse sénégalaise.

Les "JMJ 2026 [constituent] un appel à la foi et à la fraternité" et le thème "rappelle aux jeunes que, malgré les épreuves et les difficultés , ils peuvent trouver force et espoir en Christ", lit-on dans le document.

À cette occasion, des célébrations liturgiques auront lieu ponctuées par des veillées de prière le samedi et une messe solennelle célébrée par l'archevêque, Monseigneur André Guèye, le dimanche.

Selon abbé Théodore Mendy, les JMJ visent, entre autres à promouvoir une foi vivante et engagée parmi les jeunes, créer des espaces d'échange et de partage entre les différentes cultures et générations, encourager l'engagement des jeunes dans leur communauté et dans l'Église.

Les JMJ, célébrées pour la première fois en 1984, sont un événement international qui rassemble des jeunes catholiques du monde entier pour célébrer leur foi.

Au Sénégal, plus de 45 000 jeunes sont attendus autour de la paroisse Épiphanie du Seigneur, à Nianing, pour ces rassemblements qui coïncident cette année avec le temps de carême.