Kenya: En plein coeur de Nairobi, la forêt de Karura est de nouveau menacée

En plein coeur de la capitale, Nairobi, ses 1 000 hectares représentent la deuxième plus grande forêt urbaine au monde. Karura a vu le jour dans les années 90, après une longue bataille menée par des communautés locales et la prix Nobel de la paix Wangari Mathai. Cette semaine, le gouvernement a annoncé avoir défriché plus d'un hectare de ce sanctuaire, afin d'y installer une pépinière et des logements pour le Service national de la jeunesse.

Les Amis de Karura est une association de communautés locales qui gère la forêt, avec le gouvernement kényan, depuis les années 2000. C'est pourtant par le son des bulldozers que ses membres ont été avertis du défrichement d'une partie du bois. « On se demande bien pourquoi », s'interroge le professeur Karanja Njoroge, ancien président de l'association.

Selon le gouvernement, cet espace sera destiné à la création d'une pépinière, censée produire plusieurs millions de plants d'arbres par an. Une nécessité, pour atteindre l'objectif que s'est fixé le gouvernement de planter 15 milliards d'arbres d'ici 2032, selon le ministère de l'Environnement.

L'ONG Green Belt Movement souligne sur X, l'ironie de défricher une forêt mature pour prétendre reboiser ailleurs. Elle s'inquiète d'autre part de ce projet de construction de baraques pour le Service national de la jeunesse et s'étonne qu'il soit interdit de filmer ou de prendre des photos du chantier.

En septembre, le gouvernement kényan avait tenté de déposséder les Amis de Karura de leur cogestion de la forêt. Quelques semaines plus tôt, la justice kényane avait empêché un projet d'extension de route qui amputait ce sanctuaire écologique.