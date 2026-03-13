Sénégal: Maladie du rein - Le directeur du centre hospitalier régional de Kolda prône une prise en charge précoce des cas

Le directeur du centre hospitalier régional de Kolda (Sud), Dr Fallou Dieng, a exhorté les populations à intégrer la prise en charge précoce des cas de maladie rénales afin d'éviter des complications qui peuvent survenir en dépit du dispositif de traitement existant dans l'établissement sanitaire.

S'exprimant à l'occasion de la Journée mondiale du rein, il a dit que celle-ci entre dans le cadre de la prévention de cette maladie. Au centre hospitalier régional de Kolda, une trentaine de patients sont officiellement suivis par les services de l'établissement sanitaire.

"Nous demandons aux populations de faire le diagnostic car le plutôt c'est mieux pour éviter d'atteindre des stades de complications", a souligné le médecin, relevant que c'est "une occasion de sensibiliser sur cette maladie pour éviter des facteurs de risques".

"A Kolda, ce fléau méconnu est l'arbre qui cache la forêt", a-t-il dit; ajoutant : "Compte tenu de la prévalence de cette maladie on sent qu'elle est plus élevée et notre mission c'est de garantir une autonomie de soins et l'amélioration des offres de services et avec de la tutelle l'hôpital dispose d'un centre de traitement de dialyse".

Le directeur du centre hospitalier régional de Kolda a en outre invité les populations à faire attention aux facteurs de risques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, la sédentarisation, entre autres, pour prévenir les cas de la maladie du rein.

La journée a été une opportunité pour les responsables du centre hospitalier régional de procéder à des séances de sensibilisation et de dépistage de cette maladie peu connue des populations de la région de Kolda.