Centrafrique: À Bangui, Jean-Noël Barrot inaugure un bâtiment d'aide aux victimes de violences sexuelles

En République centrafricaine, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a entamé jeudi 12 mars une visite officielle de deux jours à Bangui. Il s'agit de la première visite d'un chef de la diplomatie française dans le pays depuis près de huit ans. Parmi les premières activités de son agenda, Jean-Noël Barrot a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment du Mouvement des Survivantes de Centrafrique (Mosuca). Une organisation de la société civile basée à Bangui qui travaille principalement pour la défense des droits des femmes et des survivantes de violences.

Au rythme des chants, des danses et d'applaudissements, les membres de l'association Mosuca agitent les drapeaux français et centrafricain, célébrant l'inauguration de leur nouveau siège.

D'un geste appliqué, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, tire le voile et la plaque apparaît enfin. Imposante et symbolique, elle porte un nom chargé d'histoire et de valeurs : Maison Simone Veil.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il y a deux ans, le Mosuca était lauréat du prix Simone Veil des associations qui, dans le monde entier, s'illustrent par leur courage, leur engagement au service des femmes. Parce que Simone Veil a elle aussi consacré une partie de sa vie à défendre le droit des femmes », a expliqué le ministre français.

« Tout ce que vous faites sans victimes, c'est contre les victimes »

Mosuca réunit dix associations de victimes et compte 784 membres engagés dans la défense des droits des victimes de violences sexuelles. « Nous identifions et enregistrons les violences sexuelles liées aux conflits, indique Éléonore Kongbo présidente du mouvement. Nous faisons aussi la formation avec ces survivantes et il y a aussi l'entrepreneuriat féminin qui est en cours de réalisation pour cette année ».

C'est également l'occasion pour ces victimes de formuler des recommandations à l'attention des autorités et de la communauté internationale. « Tout ce que vous faites sans victimes, c'est contre les victimes. Impliquons toutes les victimes dans le processus d'accès à la justice », recommande la présidente. Créé en 2018, le combat de ces femmes est désormais de mettre fin à l'impunité et de garantir l'accès à la justice.

La visite de Jean-Noël Barrot s'inscrit dans un contexte de réchauffement progressif des relations entre Bangui et Paris, longtemps marquées par des tensions ces dernières années. Durant son séjour, le chef de la diplomatie française doit rencontrer plusieurs hautes autorités centrafricaines, notamment le président de la République, Faustin-Archange Touadéra - qui revient d'un déplacement d'une semaine à Moscou au cours duquel il s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine-, ainsi que le Premier ministre.