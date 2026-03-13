Sénégal: Miss Littérature Sénégal - Les inscriptions prolongées jusqu'au 31 mars

La deuxième édition de Miss Littérature Sénégal, un concours qui met à l'honneur la « beauté intelligente » à travers la passion pour les livres et l'écriture, est officiellement lancée. Les inscriptions, initialement ouvertes jusqu'au 10 mars, sont prolongées jusqu'au 31 mars afin de permettre à un plus grand nombre de candidates de participer.

« À ce jour, le taux de participation reste encore relativement faible, malgré l'implication des Inspections académiques qui ont transmis des correspondances aux différents chefs d'établissements pour relayer l'information auprès des élèves. Cette situation s'explique en partie par les perturbations récentes qu'a connues le système éducatif », ont fait savoir les organisateurs à travers une note. Ces derniers invitent les élèves intéressées à saisir cette opportunité et à soumettre leur candidature avant la nouvelle date limite.

Destinée aux jeunes Sénégalaises âgées de 18 à 24 ans, cette compétition s'adresse particulièrement à celles qui entretiennent une relation privilégiée avec la littérature, qu'il s'agisse de lecture ou de création littéraire. Les organisateurs entendent ainsi offrir un espace d'expression et de valorisation aux jeunes talents passionnés par l'univers des lettres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour participer, les candidates doivent être de nationalité sénégalaise et soumettre un dossier de candidature en ligne. Celui-ci doit notamment comporter une vidéo d'une minute trente dans laquelle elles se présentent et expliquent leur rapport à la littérature.

Les candidates sont évaluées en trois (3) étapes : la présélection, la demi-finale et la finale nationale. La présélection se tiendra dans les 14 régions du Sénégal, le 06 juin prochain. Et la grande finale de cette deuxième édition est prévue le 14 novembre 2026.

La lauréate de cette édition aura l'opportunité de représenter le Sénégal lors de la compétition continentale prévue au Bénin en 2027.