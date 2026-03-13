Sénégal: Infrastructures - Le Premier ministre annonce des gains dans plusieurs projets

12 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Lors d'un point de presse consacré à la renégociation de certains contrats publics, le chef du gouvernement est revenu sur les économies réalisées dans plusieurs projets d'infrastructures. Selon lui, un travail d'audit et de réévaluation a été mené dans différents secteurs où existent des infrastructures jugées critiques.

« Au niveau des infrastructures, un travail a été fait et a touché tous les secteurs où il y avait des infrastructures critiques. Ce travail a permis de faire des gains de 103 milliards de FCFA dans les projets de construction et d'équipements d'infrastructures éducatives dans les 45 départements », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a notamment évoqué un marché relatif à la construction et à la réhabilitation d'infrastructures pédagogiques et sociales dans les universités. Initialement estimé à 38 milliards de FCFA, ce projet a été renégocié pour être ramené à 32,8 milliards de FCFA, soit une économie de 5,8 milliards, correspondant à une réduction de 15 %. « Ces économies sont réaffectées à la réduction du déficit en infrastructures au sein de nos universités », a précisé Ousmane Sonko.

Le Premier ministre a également abordé le projet de réalisation d'un hôpital à Bakel, ainsi que la construction d'un centre de diagnostic et d'imagerie médicale au Centre hospitalier régional de Fatick, incluant la fourniture et l'installation d'équipements d'imagerie. Après renégociation, le gouvernement a finalement décidé de résilier totalement ce marché, dont le coût projeté s'élevait à 71,3 milliards de FCFA. « La décision a été prise, après consultation du président de la République, de résilier totalement ce marché, car beaucoup d'irrégularités ont été notées et beaucoup de surfacturations », a-t-il expliqué.

Concernant le projet de construction de 15 centres de formation professionnelle, initialement estimé à 50 milliards de FCFA, le gouvernement indique avoir relevé une surfacturation de 6,68 milliards. Le montant a ainsi été révisé à 43,46 milliards de FCFA. Selon Ousmane Sonko, l'économie réalisée permettra de financer la construction et l'équipement de deux centres de formation supplémentaires.

Enfin, le Premier ministre est revenu sur le Programme Spécial de Désenclavement (PSD) au Sénégal, présenté comme un programme ambitieux de construction d'infrastructures. Dans ce cadre, des coûts additionnels estimés à 24 milliards de FCFA ont été identifiés puis retirés du projet.

