Sénégal: Initiative citoyenne à Yoff - Salimata Dieng fait le pari du développement endogène

La sociologue du travail et des organisations et adjointe au secrétaire général national de la Jeunesse patriotique du Sénégal (Jps-Pastef), Salimata Dieng, a lancé, le 7 mars dernier dans la commune de Yoff, l'initiative citoyenne dénommée « Actions, Citoyenneté et Solidarité », une plateforme d'actions communautaires axée sur la promotion du développement endogène.

Selon l'initiatrice, ce projet découle d'une volonté d'impulser, à partir des collectivités territoriales, des actions concrètes au bénéfice des populations locales, au-delà des clivages politiques.

« Nous croyons que le développement doit être d'abord endogène, car provenant des collectivités territoriales. Le développement économique endogène est le véritable baromètre d'un pays en voie de transformation », a expliqué Mme Dieng dans un entretien.

La journée de lancement a réuni plusieurs acteurs du développement local, notamment des autorités coutumières de Yoff village, des représentants de la société civile et des responsables politiques. Des jeunes issus de différentes formations politiques ont également pris part à la rencontre.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, marraine de l'événement, ainsi que des parlementaires et des responsables de la Jeunesse patriotique du Sénégal (Jps), ont honoré de leur présence cette cérémonie, qui a aussi été marquée par un panel réunissant des acteurs politiques et des membres de la société civile.

Yoff, «choix de coeur et de raison»

La responsable de la jeunesse patriotique indique avoir choisi la commune de Yoff comme cadre d'expérimentation de cette initiative pour des raisons à la fois personnelles et symboliques.

«C'est la commune où je réside et où je suis née. C'est un choix de coeur et de raison», a-t-elle confié, évoquant également l'engagement de son grand-père, ancien membre du comité de gestion du quartier de Yoff Ngaparou, dans les initiatives de développement local.

À travers « Actions, Citoyenneté et Solidarité », Salimata Dieng et ses collègues comptent mettre en oeuvre des actions dans quatre domaines prioritaires : le social, la santé, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Le lancement déjà effectif, les initiateurs de la plateforme entendent désormais passer à la phase opérationnelle en posant des actions citoyennes et solidaires au profit des populations de la commune de Yoff, dans une dynamique de développement local portée par les acteurs de la communauté.