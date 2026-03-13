Sénégal: Dr Maïmouna Mané, 1ère femme radiothérapeute du Sénégal - D'un rêve d'architecte au combat contre les cancers

Le Dr Maïmouna Mané est la première femme radiothérapeute du Sénégal. Cette pionnière, qui dirige le Service oncologie-radiothérapie du Centre national hospitalier Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba avec dévouement, est le symbole de l'engagement dans la lutte contre le cancer.

Il y a une forte affluence à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Le Service accueil est bondé. Les patients et leurs accompagnants se pressent. Mais, tout se déroule dans l'ordre. Les agents d'accueil orientent, avec courtoisie, les visiteurs vers leurs lieux de destination. Au Service oncologie-radiothérapie, l'atmosphère est paisible.

Le Ramadan et la fatigue semblent peser sur les patients qui attendent silencieusement. Seuls la voix de celui qui appelle les malades en salle et le bruit feutré des pas des médecins qui effectuent des va-et-vient brisent légèrement le calme. Dans ce service, tout le travail est orchestré avec soin sous la supervision du Dr Maïmouna Mané, la patronne. Elle se tient debout devant la porte de son bureau.

Taille élancée, elle enfile sa blouse blanche sur une tenue traditionnelle. C'est une pionnière dans le combat contre le cancer. Pourtant, le choix de devenir médecin n'était pas une évidence pour la jeune Maïmouna. Jusqu'au lycée Seydou Nourou Tall, où elle a obtenu son baccalauréat, elle aspirait plutôt à devenir architecte.

Les orientations de son père, militaire, et de sa mère, enseignante, l'ont conduite à la Faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar où elle a obtenu son Doctorat d'État en Médecine. Née à Dakar, mais originaire de la Casamance, le Dr Mané poursuit ses études à l'étranger pour se spécialiser.

Architecte du Service radiothérapie

Elle a ainsi complété sa formation au Maroc, en Belgique et en France où elle a décroché des diplômes en épidémiologie, biostatistique, radiobiologie et radioprotection. La médecine est devenue une vocation chez elle. Pour Maïmouna Mané, « une fois que vous êtes dedans, c'est impossible de ne pas aimer la médecine ».

Ces mots reflètent une véritable passion. Cet amour lui a valu d'être la première femme radiothérapeute du Sénégal, une fonction qu'elle a démarrée au Centre hospitalier national Dalal Jamm de Guédiawaye où elle a été chef de service en second pendant plusieurs années à son retour de Bruxelles. Pour elle, c'est une façon d'ouvrir la voie à ses collègues femmes médecins « qui n'étaient absolument pas représentées dans ce domaine ».

La praticienne a ensuite été affectée à Touba pour mettre en place le Service de radiothérapie à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim. Avec l'appui du directeur général, Mouhamadou Moustapha Sourang, le Dr Mané, la quarantaine aujourd'hui, a réussi à monter une équipe et une unité qui sont parmi les plus performantes du Sénégal. Elle est restée très impliquée dans les tâches cliniques. En tant que chef de service, elle gère les consultations, les scanners de simulation et prépare les plans de traitement ; ce qui lui permet de rester au coeur de l'action.

Elle jongle aussi avec les tâches de management et les responsabilités administratives. En plus de gérer les ressources humaines et matérielles, Mme Mané développe de nouvelles activités pour améliorer la prise en charge des patients et la formation des élèves infirmières et des étudiants en spécialisation que son service accueille.

Une preuve de son engagement social au-delà de son travail. Selon elle, accorder du temps à chaque membre de l'équipe et communiquer constamment sont les clés pour diriger efficacement. Le médecin insiste également sur le fait de ne jamais rompre la communication, car c'est « très important ». Ces qualités de leader lui ont permis d'avoir, aujourd'hui, des résultats concrets dans son combat contre le cancer qui, à son avis, reste toujours un sujet tabou au Sénégal.

« Nous avons l'Arcthérapie volumétrique modulée (Vmat), qui est l'une des techniques les plus modernes dans le domaine de la radiothérapie », fait-elle savoir, ajoutant qu'ils ont la capacité de traiter essentiellement les cancers Orl, les cancers de la prostate et les tumeurs cérébrales avec beaucoup plus d'efficacité et moins de toxicité. Le Dr Maïmouna Mané reste ainsi focus sur sa mission : « offrir les meilleurs soins aux patients ».